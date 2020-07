De Bachelorette aflevering 9: Mega Mindy en haar peuterklasje!

We hoeven het natuurlijk maar over één scène te hebben deze week. En dat is de scène waarin ‘De Bachelorette’ het niveau van Goede Tijden, Slechte Tijden aantikt en Gaby Blaaser haar zes overgebleven mannen aanspreekt op de geruchten die ze heeft gehoord. Dit is VIVA’s Lise Steegmans over ‘De Bachelorette’ aflevering 9!

Zelf heb ik geen kinderen, maar ik heb papa’s en mama’s om me heen wel eens horen zeggen dat ze precies weten wanneer hun dreumes iets stouts aan het uithalen is, omdat het dan opeens zo stil is in huis. Zo’n geluidloos momentje betekent vaak dat de peuter met z’n vingertjes in de Nutella-pot veegt, met zijn teentjes in het wc-water spettert of met zijn tandjes knabbelt op verboden koekjes met een hoog suikergehalte. Ja, silence is betrayal in de wereld van peuters.

En het kattenkwaad is natuurlijk één ding – zonde van die Nutella, ronduit ranzig van dat wc-water en die koek was toch echt bedoeld voor tijdens een aflevering van Bed & Breakfast – maar het moment waarop de deugniet op heterdaad betrapt wordt, is vaak een heel ander ding. Want peuters zijn nog niet zo ervaren in jokken, laat staan in betrapt worden. Dan kijken ze je met van die grote ogen aan, zeggen ze niets en wachten ze rustig af op jouw dankbaarheid. Want het is toch super creatief en knap dat ze die Nutella óók in hun haren, ogen en op de witte muur hebben gesmeerd? En je haren wassen in de met remsporen versierde wc-pot? Best ingenieus! Of die lade met koekjes open krijgen, terwijl er een kinderslot op zit? Listig! Een boze reactie van paps of mams komt vaak als een verrassing, want de peuter dacht oprecht dat-ie goed bezig was.

Dus vandaar die grote ogen, hoopvol doch angstig.

Die blik in de ogen brengt ons bij de meest spannende scène van De Bachelorette tot nu toe. Als een echte klassenmoeder (we houden het even bij peuter- en kleutertermen) roept Gaby haar zes overgebleven mannen ter verantwoording. Want: er is gejokt! Met de handen in de zij – zo doen klassenmoeders dat, kijk maar naar de moeder van Berdien – kijkt ze uit op de zes mannen de vrijwel direct houvast zoeken bij de rotan tuinmeubelen van de Hornbach. De mannen kijken op hun beurt geschrokken op, precies als een typisch betrapt kleuterklasje. Stonden ze net op het punt om hun 10-uurtje onderling te ruilen, denkt de mama van Berdien weer dat ze voor juf moet spelen! Zo staan ze erbij. Vooral Joey, toch wel het ukje van de groep, snapt niet helemaal wat er gebeurt.

In Jip en Janneke-taal legt Gaby uit dat ze niet houdt van jokkebrokken. Want, zo laat ze met trillende stem weten, ‘ze komt van best wel ver’ en ze ‘stelt zich hier helemaal open’. En hoe duidelijk ze ook probeert te zijn tijdens haar spreekbeurt, de mannen kijken haar als echte ezelachtige hummeltjes aan. Niemand zegt iets. Iedereen zwijgt. Je kunt een speld horen vallen in de poppenhoek.

De reden dat niemand iets zegt, is drieledig.

Een deel was bij Het Gesprek aanwezig en wéét waar Gaby het over heeft (Jordy, Jethro en Kasper) en tast nog in het duister over wat nu de juiste tactiek is (opbiechten of stilzwijgen); Een ander deel was niet bij het gesprek aanwezig en heeft geen idee waar het over gaat (Boy en Niek) En dan heb je Joey nog, omdat zijn AVI-niveau als jongste van de groep wat lager ligt dan de rest.

Laten we beginnen met groepje 1:

Jordy

Jordy’s slinkse tactieken vielen mij al twee afleveringen geleden op – met dank aan rijke ervaring door ex-vriendjes op dat gebied – en ik ben blij dat hij nu door de mand valt. Natúúrlijk heeft hij tegen Kasper en Jethro gedaan alsof hij écht met Gaby mét tong heeft gezoend. Zo is ‘ie. Daarom was het van grote klasse geweest als hij op juf Gaby was afgestapt en hoe dan ook zijn excuses had aangeboden. Nu staat-ie erbij – handjes omhoog – terwijl alle sporen toch wel naar hem leiden.

Maar zoals ik eerder al schreef, manipulerende mannen hebben weinig zelfreflectie. Zelf vindt Jordy namelijk dat hij ‘incasseert als een man’. Dat zijn moeilijke worden voor een kleuter, wellicht ligt dat aan zijn AVI-leesniveau, maar je zonnebril op tafel neergooien, handjes in de lucht gooien en weglopen vind ik niet ‘incasseren’ als een man. Hij probeert de boel nog te redden met een vage quote over een vaas, een breuklijn en scherven, maar alleen Mega Mindy kan hem nu nog komen redden.

Jethro

Dan komen we bij Jethro, die zich ook graag van de domme houdt. Tijdens zijn buitenspeelkwartiertje met Gaby was hij gewoon aan het vissen naar de vermeende zoen en hij had beter op de vrouw af kunnen vragen of er is gekust-met-tong. Nu bracht hij het ‘per ongeluk’ ter sprake, en dat was natuurlijk niet de bedoeling! Hij kiest voor de altijd-blijven-lachen tactiek, en tja, dat is pas echt je kop in het water steken.

Pas als Gaby hem vraagt om nog eens te herhalen wat hij eerder zei, begint hij hakkelend en stotterend zijn praatje te houden. Bij de rozenceremonie hamert hij nog zijn ogen, maar door al haar oogschaduw is Gaby’s zicht ronduit mistig.

Kasper

Dan komen we bij Kasper. Kasper is kwaad. En dat is ironisch, want hij is de enige die niets met de fittie te maken heeft. Toch laat hij van alle mannen de meeste emotie zien. Hij schudt met zijn hoofd, wijst met zijn vinger, ijsbeert van links naar rechts. Het zit ‘m niet lekker zoals een volle, zure luier. Als een echte Brandweerman Sam springt hij in de bres voor zijn broeders – niet voor Gaby – en wil hij maar één ding: vrede. Goedzak als hij is wil hij helpen, hij kiest alleen voor zij die zijn hulp niet nodig hebben.

Dan komen we bij groepje 2:

Niek

Waar alle andere mannen zich in allerlei bochten wringen voor juffrouw Gaby, blijft Niek vooral heel erg zichzelf. Tijdens het koken spreekt hij de nu al legendarische woorden ‘Liegen is prima toch!’ uit en tijdens De Confrontatie leunt hij achterover en laat hij alle andere mannen rustig hun graf graven. Niek staat erbij, drinkt en kijkt er naar. Deze vent is super content.

Boy

En dan is daar Boy. Oh Boy. Tijdens De Confrontatie geeft hij geen kick maar tijdens de rozenceremonie laat hij duidelijk van zich horen. ‘Doe me een lol en geef me gewoon een roos.’ Hallo, ze is toch zeker Maja de Bij niet!

Omdat Boy weinig leuke beelden oplevert, hier nog een foto van Kasper:

Joey

Joey weet oprecht niet wat er gebeurt. Als een echte ukkepuk staat hij er dolverbaasd bij, in volledige verwarring of Gaby het nou tegen hem heeft of niet. Hij zegt niet veel, behalve: ‘Deze had ik niet zien aankomen!’

Wel moet ik nog even zeggen dat ik me heel dom voel. Want toen Joey vorige week via Instagram liet weten dat ik het beslist niet over zijn moeder mag hebben, dacht ik vooral: ‘Was ik niet van plan, maar lief van je.’ Naïef als ik ben had ik natuurlijk geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat zijn moeder nog wel eens een rolletje zou kunnen spelen in de komende aflevering… To be continued.

Eindoordeel van De Bachelorette aflevering 9:

De macho van de aflevering: De vader van Gaby. Hier nog even zijn leukste uitspraken op een rij:

Tegen Joey: ‘Een burn-out van kokkerellen?!’

Tegen Kasper: ‘Kom je uit België?’

Tegen Jethro: ‘Heet je hetero?’

Het klittenbandje van de aflevering: Kasper – omdat hij de groep zo graag bij elkaar wil houden.

De held van de aflevering: Niek!

Het muurbloempje dat langzaam tot bloei komt: Jethro, en hoe!

Dit was De Bachelorette aflevering 9. Volgende week vatten we alweer de negende aflevering voor je samen.