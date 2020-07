De Bachelorette finale: hoe moet dit nu in hemelsnaam verder?

Ik was voor Niek. Laat ik daar maar meteen duidelijk over zijn. In eerste instantie was ik voor iederéén behalve Joey, maar de laatste paar afleveringen groeide mijn sympathie voor Niek. En als er een ding is dat ik heb geleerd tijdens ‘De Bachelorette’ is het dat Gaby en ik niet dezelfde smaak hebben. Dat bleek al uit de klompjes en de kortgeknipte spijkerjacks, maar ook uit haar keuze voor Joey. Iemand waar ik nooit voor zou kiezen. En we weten allemaal: wie het laatst lacht, lacht het best. Dus Joey, underdog uit het Zuiden, deze is voor jou.

De Bachelorette finale

Dat ík Joey en Gaby (hierna te noemen ‘JoGa’) niet bij elkaar vind passen, wil niet zeggen dát ze niet bij elkaar passen. Ze passen wel degelijk bij elkaar, en wel om de volgende redenen:

Allereerst is er natuurlijk hun fixatie op het uiterlijke voorkomen. Beiden streven naar een afgetraind lichaam, een blonde coupe en witte tanden. Die obsessie brengt een hoop voordelen met zich mee: ze ambiëren dezelfde levensstijl (vroeg opstaan, weinig eten en veel sporten) en ook op commercieel vlak is het handig. Campagnes voor Witgebit.nl kunnen ze vanaf nu samen doen, evenals ingaan op gratis aanbiedingen voor lipfillers. Wat betreft lipfillers kijken we hier echt naar een yin en yang: zij wat minder, hij wat meer. Een match made in heaven.

En sowieso lijkt het me echt gezellig om na het sporten thuis op de bank te ploffen en elkaars ribben te tellen. Ik bedoel, ieder koppel heeft zo hun eigen binnenpretje, dit is die van JoGa.

En het kan meer praktische voorbeelden hebben. Neem nou de kledingkast. Dat hoeft maar één Brimnes van Ikea te zijn. Leggings kunnen ze delen en veel kleding dragen ze toch niet. Als JoGa al een keertje uit eten gaan, doen ze dat het liefst naakt (en gezien het budget van Joey het liefst bij McDonald’s). Bovendien heeft Joey toch maar één maatpak, zo bleek uit alle 11 afleveringen van De Bachelorette.

Zit een etentje vanwege een streng dieet er niet in? Dan kan Joey zijn Gaby gerust meenemen naar GaiaZOO in Kerkrade. Immers, nu hij toch weet dat Gaby niet weet wat zeehondjes zijn, valt er nog genoeg te ontdekken voor haar in de enige dierentuin van Limburg.

En vergeet niet: zowel Gaby en Joey hebben een echte vechtersmentaliteit. Hij is gepest – oh god hij is zo gepest – en zij heeft veel last van ruis in haar leven gehad. Dus alles wat ze bereikt hebben in hun leven, doen ze om die haters af te troeven. En alles wat er misgaat in hun leven, komt door die haters. Dat is heel fijn, want als dat je excuus voor alles is, hoef je nimmer ruzie te maken. Ik stel me voor dat het gekibbel in Huize JoGa er dan zo aan toe gaat:

“Verdomme schat, je hebt weer het laatste schepje proteïne gebruikt zonder nieuwe te kopen!”

– “Ja, maar ik ben vroeger gepest.”

“Oh oke hè wat zielig voor je, nou ja, dan maar geen proteïne!”

of:

“Verdomme schat, je hebt míjn vouchercode voor Witgebit.nl gebruikt, in plaats van je eigen.”

– “Ja, sorry, maar ik heb zoveel ruis in mijn leven omdat ik zo ontzettend beroemd ben.”

“Ik hou van je!”

Ik geef JoGa dus absoluut een kans van slagen. Het enige gevaar dat op de loer ligt is moeder Cindy. Zij heeft vannacht waarschijnlijk een straatfeest met mini frikandelletjes gehouden en de buurt getrakteerd op pakjes shag. En dat is toch een hekelpunt: frikandelletjes passen echt niet meer bij de levensstijl die JoGa erop na houden.

Mama Cindy zal iets anders dan mini frikandelletjes moeten verzinnen. Maar hoe ga je zo’n gesprek aan? Joey wil zijn moeder niet kwetsen en heeft die frikandelletjes jarenlang gewoon gegeten. En Gaby vertikt het om ook maar één mini frikandelletje in haar mond te stoppen (nou ja, behalve die van Joey dan) maar wil Cin ook niet kwetsen.

Tot slot wil ik nog even dit zeggen: programma’s als De Bachelorette hebben eigenlijk nul kans van slagen. Vanaf het begin was het vrij duidelijk dat Gaby als een dumbbell voor Joey viel. Ze bracht de meeste tijd met hem door, zoende als enige met hem, dus wat heb ik nou eigenlijk 11 afleveringen lang gedacht? Dat liefde te sturen valt? Dat ze uiteindelijk níet voor Joey zou gaan? Dus de les luidt: liefde is nou eenmaal niet logisch of voorspelbaar. Je wordt niet verliefd op meerdere mensen tegelijk. Eigenlijk hebben we wekenlang gekeken naar dingen die bíjna gebeurden en bíjna spannend waren. Maar Joey, Joey is het altijd al geweest voor Gaby.

En noemde ik Joey in de eerste alinea een underdog, eigenlijk was er maar een underdog en dat is Niek. Waar Joey continu handtastelijk is geweest en gossip girls Jethro en Jordy de race moesten verlaten, bleef Niek gewoon zoals hij is: (u)Niek.

Het eindoordeel van De Bachelorette finale:

De held van de aflevering: Niek.

Het klittenbandje van de aflevering: Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey. Joey.

Mijn voorspelling voor hun relatie: Ik kan me echt niet voorstellen dat ze nu nog samen zijn. Maar goed, ik ben Gaby niet.

