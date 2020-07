We hebben er weken naar uitgekeken, de grande finale van ‘De Bachelorette’. Eindelijk is duidelijk hoe het sprookje afloopt. Gedurende het hele programma hoopten we vurig dat Gaby – who grew on us – de ware zou vinden. Tegelijkertijd waren we ook bang voor een herhaling van Gordon’s kijkcijferknaller ‘Gordon gaat Trouwen’, waarvan de huwelijkloze finale zo’n beetje de grootste tv-deceptie van 2017 was. Benieuwd? Doorlezen is op eigen risico.

In de laatste aflevering staan twee bijzondere 24-uurs dates op het programma. Gaby zal met de laatste twee overgebleven mannen 24 uur doorbrengen op magisch mooie plekken in het betoverende Zuid-Afrika. Aan wie geeft Gaby haar laatste roos én haar hart?

De liefde van Joey

Allereerst mag Gaby een volle dag met Joey (25) op pad. De twee gaan, net als op hun eerste date, op jeep safari en genieten met volle teugen van het bijzondere uitzicht én elkaar. Joey biecht zelfs op dat hij nu echt verliefd is geworden op de knappe blondine, wat haar hoofd zichtbaar op hol brengt. Maar goed, echt iets terugzeggen kan natuurlijk nog niet, want er moet ook nog 24 uur romantisch gedaan worden met autoverkoper Niek (31)…

Niek maakt er werk van

Als het de volgende dag zijn beurt is, gooit hij begrijpelijk alles in de strijd – zoals alleen een autoverkoper dat kan – om Gaby’s hart voor zich te winnen. Niek houdt Gaby stevig vast tijdens een romantische helikoptervlucht, kust haar zo vaak-ie maar kan en verrast haar met bubbels en een luxe ontbijt op bed. Hij vertelt haar zelfs al helemaal voor zich te zien hoe ze ooit met hun kindje zullen terugkeren naar het prachtige land waar ze elkaar hebben leren kennen.

Moeilijkste keuze ooit

Maar Niek ziet ook dat Gaby het moeilijk heeft met het maken van een keuze, want zoals ze eerlijk heeft verteld, heeft ze voor beide mannen gevoelens. Gentleman als hij is, gunt hij haar ook tijd alleen om na te denken, iets wat erg gewaardeerd wordt. Maar kan hij haar ook de rest van haar leven geven wat ze nodig heeft?

Wie o wie?

Op papier lijken Gaby en Niek beter bij elkaar te passen. Ze verschillen weinig in leeftijd, zijn beiden in Amsterdam te vinden en het showbizzwereldje lijkt Niek totaal niet af te schrikken. Kiezen voor de blonde Joey, met wie Gaby vanaf het begin een bijzondere klik had, lijkt dan ook minder voor de hand te liggen. Hij is ‘pas’ 25, woont nog thuis bij zijn ouders én aan de andere kant van het land, en is kok, iets waar Gaby’s vader niet per sé van onder de indruk leek. Dan is het zover en we verklappen vast: het Gordon-scenario blijft gódzijdank uit #Hallelujah.

Krijgt Niek zijn prinses?

Trillend wacht de influencer en actrice op man nummer één, Niek. Er moet een hart gebroken worden en helaas, hij moet alleen naar huis. “Ik voelde meteen dat jij mij op handen zou dragen. […] Ik jouw koningin, jouw prinses. Ja, zo voelde dat echt”, aldus Gaby, die snikkend verder gaat. “Maar het leven is geen sprookje. Met pijn in mijn hart moet ik je vertellen dat ik jou die laatste roos niet kan geven.”

Of Joey de vrouw van wie hij houdt?

Niek verlaat teleurgesteld het toneel, om plaats te maken voor een bloedzenuwachtige Joey. Met een trillende lip neemt hij eerst het woord en vertelt hij op aandoenlijke wijze wat Gaby voor hem betekent en hoe vurig hij hoopt samen met haar naar huis terug te keren. Gelukkig verlost Gaby hem al snel uit zijn lijden. “Wat ik voor jou voel: dat heb ik lang niet meer voor iemand gevoeld. […] Mijn hele leven lang spring ik in het diepe en nu doe ik het weer. Ik heb nog één roos en ja, deze roos wil ik met heel mijn hart aan jou geven.”

Tranentrekker

Of hij hem wil aannemen is de vraag niet meer. Joey trilt, Joey lacht, Joey huilt van geluk. “Je hebt geen idee”, zegt hij, waarna hij Gaby direct in zijn armen neemt en zoent. De oprechtheid en het geluk stralen ervan af en zorgen ervoor dat de redactie vrolijk mee zit te snotteren met Joey. We hadden zo’n eerlijk, echt en mooi einde wel gehoopt, maar niet per sé verwacht. Héérlijke televisie waar je even stil van wordt.

En ze leefden nog lang en gelukkig?

De grote vraag is nu: hebben Gaby en Joey in Nederland daadwerkelijk de draad weer opgepakt? En zijn ze nog bij elkaar? Op dat antwoord moeten we helaas nog één week wachten. In een allerlaatste aflevering geven de tortelduifjes daar uitgebreid antwoord op én komen ze samen met de rest van de mannen die het hart van Gaby probeerden te veroveren. De eerste beelden beloven dat dat nog behoorlijk spannend wordt…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?