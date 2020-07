Waar Joey het hart van Gaby Blaaser (34) op hol weet laten te slaan in ‘De Bachelorette’, komt Jordy ook steeds dichter bij de blondine. Letterlijk, want in de laatste aflevering was zelfs te zien hoe de twee samen op een romantische date gingen én elkaar kusten. Voorafgaand aan het een-op-eenmoment was te zien hoe Jordy afscheid nam van de overige mannen, waarbij de oplettende kijker één ding opviel: wáárom heeft de beste man in vredesnaam twee verschillende schoenen aan?

Verschillende schoenen ‘De Bachelorette’-Jordy

In de nieuwste aflevering van De Bachelorette is Jordy de gelukkige die met Gaby op date mag. Te zien is hoe de kandidaat zorgvuldig zijn haren föhnt, een strakke outfit uit de kast trekt en… met twee verschillende schoenen naar zijn afspraakje gaat.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Ik ga ook altijd met 2 verschillende pattas aan op date #debachelorette pic.twitter.com/Hyti7xmJEr — catelijne (@catelijngutter) July 1, 2020

Uitleg Jordy

Voordat Jordy naar Gaby gaat, zwaait hij uiteraard even de rest van de kandidaten uit. Op dat moment is de deelnemer langs de rand van het zwembad te zien met aan zijn linkervoet een sneaker, en aan de andere kant een nette schoen. “Ik liep naar de jongens toe om te vragen welke schoenen beter passen onder mijn outfit”, verklaart Jordy tegenover RTL Boulevard. “Toen ik wegliep ging ik terug naar mijn kamer om uiteindelijk de loafers aan te trekken. Ze (de programmamakers, red.) hebben dat stukje er zo te zien uitgelaten.”

Lees ook: De Bachelorette aflevering 8: we gaan van El Chapo rustig verder naar Willem Holleeder

Rennen

Hoewel Blaaser steeds meer lijkt te vallen voor de charmes van Jordy, valt de kandidaat bij de kijkers thuis mínder in de smaak. Fans van De Bachelorette twijfelen aan zijn oprechtheid en hebben maar één advies voor de blondine. “Ren Gaby, ren!”

Ben ik de enige die JeansJordy zo eng vind. Ik geloof niks van zijn "emoties". #thebachelorette #debachelorette #thebacheloretteNL — Lot (@Lot9595) July 1, 2020

Die Jordi… Let eens op die blikken van hem als hij niet het middelpunt is van de aandacht… Ren Gaby, ren!#deBachelorette pic.twitter.com/PccN8KlHHb — Nikki (@nikkivanbaren) July 1, 2020

Bron: RTL Boulevard | Beeld: still, Instagram