Oeps foutje: ‘De Bachelorette’ blundert met montagefout 

In de laatste aflevering van ‘De Bachelorette’ zagen we opnieuw twee mannen de villa verlaten. Bachelorette Gaby Blaaser gaf de mannen die nog wel in de race zaten één voor één hun roos, maar de montage van de populaire rozenceremonie ging niet helemaal vlekkeloos.

Een oplettende kijker deelde het fragment waar het mis ging op Twitter.

LEES OOK:

De Bachelorette aflevering 6: Niek valt op ‘karaktertjes’ en Kasper goochelt erop los

De rozenceremonie van De Bachelorette

De rozenceremonie is iedere aflevering één van de spannendste momenten. De mannen wachten in spanning af of zij opnieuw een roos mogen ontvangen van hun droomvrouw en dus in de race blijven. Toch zorgde een foutje in de montage ervoor dat de kijkers al wisten wie er sowieso een roos kreeg.

Montagefout

Wie goed heeft opgelet zag dat deelnemer Boy al met een roos in zijn handen stond, terwijl hij nog helemaal niet naar voren was geroepen. Het ging om een montagefout, liet een woordvoerder van RTL weten aan De Telegraaf. ‘Een shot van Boy nadat hij de roos heeft ontvangen is per ongeluk gemonteerd vóórdat hij de roos van Gaby ontvangt. We zijn ons hier bewust van. Deze fout wordt vanzelfsprekend hersteld. De juiste versie van aflevering zes verschijnt zo snel mogelijk op Videoland.’

Montagefoutje in the Bachelorette 😂😂 pic.twitter.com/facjl7dXhS — Jade van den Akker (@JadevandenAkker) June 17, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: De Telegraaf