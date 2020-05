De Bachelorette: ‘mijn vooroordelen over Gaby werden in één klap weggenomen’

Ik was verheugd op de komst van de nieuwe realityshow ‘De Bachelorette’. Nu ‘Temptation Island’ bijna afgelopen is, begon mijn innerlijke guilty pleasure voor realityprogramma’s alweer te roepen om ‘meer, meer en nóg meer drama’. Maar veel verwachtte ik er niet van en ik ging er eigenlijk een beetje vanuit dat het een zoveelste flop in realityland zou worden.

Ik was dan ook vooral sceptisch over Gaby Blaaser, de bachelorette in kwestie. Waar ik haar in mijn jongere jaren nog adoreerde in de jeugdserie Spangas, vond ik haar maar goedkoop geworden met alle fillers en botox die er de laatste jaren aan te pas kwamen. Er was naar mijn idee niets meer overgebleven van haar naturelle schoonheid.

Gaby in de Bachelorette

Dat de blondine acte de présence zou geven als meest begeerde vrijgezelle dame van Nederland, verbaasde me dan ook niets. Gaby straalt seks en spanning uit en dat zou ze vast en zeker alleen doen voor de aandacht. Maar na het eerste twee afleveringen, die afgelopen woensdag op Videoland verschenen, moet ik toegeven dat alles wat ik eerder dacht op niets anders gebaseerd was dan op vooroordelen. Die naturelle schoonheid, waarvan ik dacht dat-ie verdwenen was, straalde ervan af. Maar dan vooral van binnenuit.

Sexy maar bescheiden

Omdat ze op Instagram nogal vaak halfnaakt met pakken sojamelk of dozen cornflakes poseert, was dat misschien wel de sexy Gaby die we verwachtten. Maar het was juist een sexy, en bovenal lieve en bescheiden vrouw die haar intrede maakte in de gigantische villa in Zuid-Afrika. Eerlijk én een tikkeltje zenuwachtig. En daar dacht een aantal kijkers op Twitter zo ongeveer hetzelfde over. ‘Ik was eerst niet zo enthousiast, want weer zo’n tutje in beeld. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik haar echt een leuke meid vind’, schrijft iemand. En iemand anders zegt: ‘Oké alles wat ik ooit over Gaby Blaaser heb gedacht moet ik terugnemen. Wat een leuk mens zeg zo “in het echt”.’

#gabyblaaser #Bachelorette Ik was eerst niet zo enthousiast, want weer zo’n tutje in beeld. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik haar echt een leuke meid vind. En nu al bij afl.2 hoop ik stiekem dat zij Boy of Andreas kiest 😍 — Stephanie Sluiter (@StevieAppeltje) May 20, 2020

als je de bachelorette gaat kijken zie je wel echt dat Gaby gewoon een aardige, leuke vrouw is die net als iedereen wel eens zenuwachtig is. #bachelorette #gabyblaaser — Yusra • Ease (@amourduparadis) May 21, 2020

Een bom aan machomannen

En dan nog even over die achttien vrijgezelle mannen die zijn opgetrommeld om het hartje van Gaby te veroveren. De ene na de andere véél te gelikte machoman kwam zich aan ‘hun bachelorette’ voorstellen. De alphamannetjes leken onder de indruk van de blonde schone, maar het gros was bovenal bezig met naar de voorgrond treden dan met Gaby zelf. Ook de Twitteraars richtten hun pijlen, in plaats van op Gaby, vooral op de mannen. ‘Dacht dat ik me zou irriteren aan Gaby, maar sommige van die bachelors zijn nog irritanter en veeeels te gladjes’, valt er te lezen.

Oh wauw.. wie heeft die mannen gekozen.. #bachelorette Oh wacht nu komt er toch een leuke; Boy — Fleurisabelle (@Fleur_Isabelle) May 21, 2020

Dacht dat ik me zou irriteren aan Gaby, maar sommige van die bachelors zijn nog irritanter en veeeels te gladjes.. 🤮🤮🤮 😂😂😂 #TheBacheloretteNL #TheBachelorette pic.twitter.com/AlaocH3wVr — Christian Alxs | StadsGeluiden Music & Mgmt (@ChristianAlxs) May 20, 2020

De Bachelorette op Videoland

Een bescheiden Gaby met (nu nog zestien) niet-bescheiden vrijgezelle mannen; juist déze combi doet mij verlangen naar meer. Ik vind het nu al heerlijke televisie, omdat de strijd tussen de gelikte alphamannetjes met hun grote ego’s toch wel heel vermakelijk is. En toch ook omdat het, juist door de bescheiden houding van Gaby, minder plat lijkt te worden dan ik eerder had gedacht. Ik heb vooral een hoge gun-factor voor deze bachelorette, om tussen deze verzameling aan mannelijke ‘macho-binkies’ haar ware te gaan vinden.

Vóór de start van het datingprogramma vroeg VIVA’s Lise zich af of we nog wel zitten te wachten op nóg een datingshow. Zij ging in gesprek met verschillende tv en reality-deskundigen. Wat mogen we verwachten van De Bachelorette?

Beeld: De Bachelorette