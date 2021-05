Nu er éindelijk een beetje mooi weer aan lijkt te komen, dromen we van dagen aan het strand. Je huid die na zo’n dag lekker warm aanvoelt, afkoelen in het koude water en natuurlijk een fijne bikini of lekker badpak. Wat zijn de trends?

Uiteraard zijn we helemaal voor dragen waar je je fijn in voelt. Badpak, bikini, shirt met lange mouwen: whatever floats your boat.

Badkledingtrends 2021

Maagdelijk wit

Wit is altijd goed en doet ook dit jaar weer mee als trend. Tip (ik spreek uit ervaring) check altijd even hoe je broekje het doet als je uit het water komt. Ik vond het zelf een erg vervelend moment toen iedereen m’n hele hebben en houwen kon zien, maar ik het nog niet door had.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door VH. (@vivianhoorn)

Petit

Klein-kleiner-kleinst: deze schattige bikini’s. In een lekker fel kleurtje is het al snel goed. Bonuspunten voor zonnen, want als je kleurt, word je lekker egaal bruin.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner)

Iets met bandjes

Het lijkt mij persoonlijk wat onhandig (ik zie mezelf voor me als een soort gestopte worst als ik hem draag en na een dagje zonnen met heel veel gekke tanlines), maar het is wel prachtig. Ik noem deze ‘iets met bandjes’ – er zal vast een professionelere naam voor zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Away That Day Swim (@awaythatday)

Pastellerig

Qua kleuren kunnen we eigenlijk alle kanten op deze zomer, maar pastel is wel iets wat we veel zien. Zoet!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Britney Vest (@fittybritttty)

Cut-out badpakken

Cut-out badpakken zijn toch echt prachtig? Gelukkig zien we die ook veel dit seizoen. Wel ook eentje in de (wat mij betreft) categorie: handig is anders, maar hé, het oog wil ook wat.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kate Wasley (@katewas_)

High-waist broekjes

Naast klein-kleiner-kleinst, mag het ook groot-groter-grootst. High waist broekjes zijn helemaal on trend dit seizoen.