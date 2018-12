Rianne van Tuijl (32) verhuisde onlangs voor de liefde naar Santiago de Chile, waar ze haar werk als psycholoog online voortzet.

Wat maakt Santiago de Chile bijzonder?

‘De stad wordt omringd door bergen, wat een geweldig gezicht is. Op warme dagen kleuren ze tegen zonsondergang roze; mijn favoriete moment van de dag. De stad heeft een aantal leuke buurtjes die elk hun eigen stijl hebben; Barrio Italia is hipster, Lastarria is meer klassiek en Providencia is laid back en groen. Verder vind ik het heerlijk dat het hier het grootste deel van het jaar warm is, maar in de winter een skiparadijs: binnen twee uur rijden sta je op de piste.’

Wat is typisch Chileens?

‘De taal! Chileens is heel anders dan gewoon Spaans. Chilenen gebruiken veel slang en plakken er woorden aan vast. Zo zeggen ze ‘sipo’ in plaats van ‘si’. Dat maakt het lastig om de taal leren. Een verschil met Nederland is dat mensen hier uitgebreid de tijd nemen om te lunchen, soms zelfs met drie gangen en wijn. Avondeten gebeurt dan ook vaak pas om tien uur. In Chili hebben ze een heel uitgebreid assortiment aan seafood, dat hier vers uit de ijskoude zee komt.’

Wanneer ben je hier gaan wonen?

‘Ik was uitgenodigd voor een bruiloft door twee Chileense vrienden die ik op een reis door China had ontmoet. Ik had ze uitgenodigd om in mijn huis in Amsterdam te logeren en dat vonden ze zo bijzonder

dat ze me vervolgens uitnodigden voor hun bruiloft! Ik denk niet dat ze hadden verwacht dat ik zou komen, maar ik vond het een mooie gelegenheid om Zuid-Amerika te ontdekken. In de Airbnb waar ik verbleef, heb ik vervolgens mijn vriend Eduardo ontmoet. Het klikte meteen en na een jaar lang tussen Amsterdam en Santiago pendelen, ben ik afgelopen mei hiernaartoe verhuisd. Ik zag het wel zitten: een avontuur in Zuid-Amerika. In Amsterdam had ik mijn eigen coachingpraktijk, nu doe ik mijn werk met veel plezier online. Ik droomde altijd al van een online onderneming, dus deze twee dromen kon ik hierdoor allebei realiseren.’

Rianne’s beste tips:

Ontbijten bij Daniel’s Bakery ‘Je zou hier alleen al heen moeten gaan om een kijkje te nemen in de vitrine. Die staat vol indrukwekkende taarten en cakes. Je kunt er ook prima ontbijten met een eitje of granola. Ze hebben een leuk terras en ook als je binnen zit, heb je prachtig uitzicht op de bergen.’

daniels.cl

Chileens eten bij Doña Tina ‘Ben je nieuwsgierig naar de traditionele Chileense keuken, ga dan naar dit adres. Je kunt er empanadas, vlees ‘a lo pobre’ (met friet, ui en ei) en stoofpotten eten. Als je echt op de Chileense toer wilt, neem je als toetje leche asada (soort crème brûlée) of mote con huesillo (soort perzikendrankje).’

Donatina.cl

Rondstruinen over La Vega ‘Dit is een geweldige groente- en fruitmarkt. Ik ga hier graag heen om boodschappen te doen en te genieten van de kleurrijke omgeving, mooie producten en goede vibe.’

vegacentral.cl

Bar Providencia ‘Dit is een gloednieuwe hipsterbar, en daar zijn er niet veel van in Santiago. De kaart bestaat voornamelijk uit smakelijke junkfood zoals taco’s en hamburgers. Leuk voor een hapje en daarna een rondje cocktails met vrienden.’

avenida Francisco Bilbao 944

Shoppen bij Costanera Center ‘Ideaal als je op zoek bent naar een plek met veel winkels bij elkaar. Het CC is razend populair, zowel bij locals en toeristen. Je vindt hier alles; supermarkten, drogisten, elektronicawinkels, banken. Maar ook goedkope kledingketens, dure merkwinkels, restaurants en een bioscoop. In de top van de toren vind je SKY costanera, voor een geweldig uitzicht 360 graden over de stad.’

costaneracenter.cl

Bezoekje brengen aan Pablo Neruda’s huis ‘Hij is ’s lands bekendste dichter en een waar nationaal fenomeen. Hij had een aantal huizen en drie daarvan zijn nu opengesteld voor het publiek. De huizen zijn stuk voor stuk bijzonder en geven een kijkje in het leven van de dichter.’

fundacionneruda.org

Beeld: Gettyimages