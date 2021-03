Trends komen en gaan. En veel trends worden jaren later opnieuw omarmd door modeliefhebbers wereldwijd (denk nineties zonnebrillen met gekleurde glazen, flared pants en sporty looks). De butterfly fashion trend is daar ook zo’n voorbeeld van.

Het is een trend uit de jaren negentig die Mariah Carey als jonge blom rockte, en nu weer op de catwalk en in shows van grote modehuizen gezien wordt. Een ietwat heftige trend wat ons betreft, maar toch zijn we niet alleen maar tegen. Want ook butterfly kettinkjes, oorbellen en ander moois met vlinders zijn hip. En da’s toch wel zoet.

Dua Lipa

Dua Lipa droeg tijdens de Grammy Awards van dit jaar een jurk die ons direct aan de nineties look van Mariah Carey deed denken. En daarmee maakte de zangeres in een klap duidelijk dat de butterfly fashion écht terug van weggeweest is. Of de Versace-jurk met een kristallen vlinder van Lua Lipa geïnspireerd was op de jurk van Carey weten we niet, maar hij deed ons en menig ander modeliefhebber er direct aan denken.

Zomercollecties

Op de catwalks werden ook overal vlinders gespot. Zo voerde ze de boventoon in de show van Temperley London en in collecties van Zimmerman zagen we ze ook overal. En ook op Instagram vullen vlinders onze tijdlijn. Ook bij Zara wordt er geknipoogd naar de trend, al steekt de Spaanse modeketen het ietwat meer bohemian in.

Meer fan van subtiliteit en minimalisme? Dan kun je de trend ook zó dragen:

