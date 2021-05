Het is zover: de comeback van de Crocs

Of het nu komt doordat we sinds het thuiswerken allemaal iets meer waarde zijn gaan hechten aan ‘praktisch’ of doordat het gewoon echt een modeding wordt, we weten het niet. Feit is dat het bedrijf Crocs een recordkwartaal achter de rug heeft.

Wie kent ze niet? De klompjes gemaakt van een materiaal dat ergens tussen rubber en foam houdt. De gaten, waar je – ja, echt – pinnetjes voor kan kopen om ze op te leuken. Het schoeisel komt in alle kleuren: van wit tot aan pimpelpaars en van knalgeel tot zwart. En nu? Nu is de kans groot dat we er aankomende zomer allemaal op lopen.

Trends komen en gaan

Dat er af en toe trends zijn waarvan we later denken, mwoah, dat weten we. Ik noem maar even: de UGGS. Man, wat was ik blij toen ik ze bemachtigd had op m’n veertiende. Ik weet nog dat ik de hoge variant had en daar kon dan ook nog van alles in. Telefoons, sleutels, een pakje sigaretten (sorry pap en mam). Niet gek dus, dat ze binnen een jaar versleten waren. Achteraf gezien was ik ook blij dat ze binnen een jaar versleten waren, want het was nou niet de knapste trend. Ik noem ook gewoon nog even: de witte leggings tot halverwege het been, de dikke lagen mousse foundation en de allereerste keer dat Birkenstocks ‘hip’ werden.

Het is overigens niet de eerste keer dat Crocs een hit lijken te worden. Ik denk dat het een jaar of vijftien geleden is dat ik ze voor het eerst in het echt zag. Ik kampeerde toen regelmatig met mijn ouders en broertje en toen liepen we allemaal op die dingen. En als ik zeg allemaal, bedoel ik ook iedereen, hè. Van de stoot van de camping tot de stoere jongen uit Amsterdam die daar ook verplicht vakantie moest vieren, iedereen liep erop. Maar dat was OP DE CAMPING IN DRENTHE. Een soort afgebakende wereld in de wereld. Ik had gifgroene, ik weet het nog goed. Moeilijk om toe te geven: ze zaten heerlijk. En alsnog, ik had deze tweede opmars nooit verwacht.

Return of de Crocs

Want daar zijn we nu: de return of de Crocs. Justin Bieber stuurde al een paar naar Victoria Beckham, die hem dat niet in dank af nam. Misschien had ze het toch wel moeten doen, want als we de cijfers moeten geloven, lopen we allemaal op de schuimklompen aankomende zomer. Crocs realiseerde namelijk een omzet van 381 miljoen euro in het eerste kwartaal. 64 procent meer dan het jaar ervoor. En natuurlijk moet iedereen gewoon doen wat ‘ie leuk vindt – waar maak ik me ook druk om-, want zelfs grote namen als bovengenoemde Bieber en Post Malone dragen ze. En laten we wel wezen: inmiddels kijkt ook niemand meer gek op als je UGGS aan hebt of op Birkenstocks loopt. En toch, het doet een beetje pijn, die Crocs. Maar dat doen pumps ook, alleen dan in je voeten. En die trekken we ook gewoon aan.

Bron: AD | Beeld: Getty Images