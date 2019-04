De echte waarheid achter #FreeBritney

De geruchtenmolen over Britney Spears draaide afgelopen maand overuren. Was het nu wel of niet haar geheel eigen beslissing om zich op te laten nemen in een psychiatrische kliniek? Naast de media stonden vooral ook haar fans op scherp. Zij eisten de waarheid en gingen op eigen onderzoek uit.

Het is inmiddels een pijnlijke waarheid dat de mentale toestand van Britney Spears meer besproken wordt dan haar muziek. Sinds haar pijnlijke, openbare inzinking in 2007 zijn al haar dieptepunten op uiterst punctuele wijze gedocumenteerd. Niet alleen door tabloids, maar ook door fans die forums en fan-accounts runnen. De psychiatrische problemen hielden La Spears jarenlang in haar greep.

Conservatorschap

Sinds 2008 wordt het leven van de 37-jarige zangeres beheerst door het ‘conservatorschap’ van haar vader, Jamie Spears (66). Dat kun je zien als de voogdij over een meerderjarige: vader Spears heeft de wettelijke macht om op zowel professioneel als persoonlijk gebied beslissingen voor zijn dochter te maken. Of dat nu gaat om 248 live shows in Las Vegas (als onderdeel van haar vierjarig contract) of om het besturen van haar eigen auto – Britney mag al sinds 2008 niet meer zelf achter het stuur zitten –, papa bepaalt.

Dus toen een aantal weken geleden het nieuws naar buiten kwam dat Brit zichzelf zou hebben ingecheckt bij een psychiatrische kliniek om even ‘tot rust te komen na een aantal stressvolle weken omdat haar vader plotseling ziek was geworden,’ werd dat nieuws als positief ontvangen door fans en media. Immers, papa Spears heeft Britney destijds gered van haar ondergang en fans omarmen nu het feit dat Brit zélf beslissingen maakt en op zoek gaat naar hulp.

Maar was haar incheck bij de psychiatrische beslissing wel zo vrijwillig? Op 17 april sloeg de twijfel toe. Op de podcast Britney’s Gram – een podcast geheel in het teken van Britney’s posts op Instagram (ja, echt) van Tess Barker (schrijfster voor onder meer Vice, The Guardian en LA Weekly) en Babs Gray (comedienne) werd geclaimed dat haar keuze allesbehalve vrijwillig was. Een anonieme, voormalige juridisch medewerker van Britney’s advocatenteam zou via een ingesproken voicemail hebben laten weten dat ‘het verloop van zaken achter de schermen op z’n zachtst gezegd verontrustend is.’

De anonieme bron, die het juridische team twee weken eerder zou hebben verlaten, zei: ‘Britney was druk bezig met de repetities voor Domination, haar aanstaande show in Las Vegas die nu is uitgesteld, toen haar vader erachter kwam dat Britney haar medicatie niet meer neemt. Daarop volgde een afspraak bij de dokter om haar medicatie aan te passen, maar Britney weigerde alsnog. Haar vader stelde dat als Britney haar medicatie niet zou nemen, de show zou worden afgelast. Jamie zei letterlijk: ‘Geef mijn ziekte maar de schuld.’ Dit is wat wij als legal team hebben gedaan, afgelopen januari met de Instagram-post waarop Britney de afgelaste show bekendmaakte.’

De bron vervolgt zijn verhaal dat Britney sindsdien (halverwege januari) tegen haar wil in, in een psychiatrische kliniek zit. ‘Het is niet waar dat ze in april pas is binnengekomen. Er is ook geen tijdlijn wanneer ze eruit komt. Ze wilde niet gaan. Ik heb geen contact met haar gehad, maar dit was helemaal geen beslissing die ze zelf genomen heeft.’

Wat volgde in het gesprek over Britney in de podcast, was een vurige discussie over of het conservatorschap, dat meestal wordt gebruikt om bejaarden, verstandelijk gehandicapten of extreem zieken te beschermen, nog steeds op zijn plaats was. En belangrijker nog: of Britney’s geluk of juist haar financiële belang prioriteit is voor haar vader en haar team. De princess of Pop geldt immers als loeigrote cashcow.

En dan was er nog de timing: toen de podcast werd gepubliceerd, had Britney al weken niets van zich laten horen via social media. Ook was ze al die tijd niet in het openbaar verschenen. Dus je begrijpt, de hashtag #FreeBritney werd al snel een trending topic. Fans eisten een verklaring over haar mentale toestand. Vijf dagen later volgden zelfs een protest met slogans als ‘Truth Will Set Her Free’ en ‘Larry Rudolph’s Got To Go’ (Larry = de manager van Brit).

Heel toevallig kwamen er diezelfde dag foto’s van Britney tevoorschijn, waarop te zien was hoe ze de kliniek verliet om Paaszondag met haar familie door te brengen, samen met haar vriend Sam Asghari. De volgende dag volgde een tweet van zusje Jamie-Lynn Spears over de kritiek op haar familie: ‘Ik hou van mijn zus met alles wat ik heb. Dus, iedereen die iets anders beweer, rot op met alle opmerkingen over dat wat je niet begrijpt.’

Vervolgens was er vorige week daar plots een bericht van Britney zelf, haar eerste teken van leven in weken. In een video verzekerde ze haar fans dat alles in orde is en dat ze ‘hard probeert een moment voor zichzelf te creëren.’ ‘Mijn situatie is uniek, maar ik beloof jullie dat ik doe wat juist is op dit moment. Misschien weet je dit niet over mij, maar ik ben sterk en ik kan goed voor mezelf opkomen.’

Een stortvloed aan steun en liefdesberichtjes volgden, maar toch waren het direct opnieuw de fans die twijfelden aan de echtheid van het bericht. Haar uiterlijk was volgens vele fans verontrustend. De strekking van de meeste berichtjes luidde dan ook: ‘De reden dat we hard zijn geweest tegen je familie en je team is omdat we extreem bezorgd waren over jou! We willen gewoon dat je wordt behandeld als de fantastische persoon die je bent, niet als een geldmachine.’

Tess, een van de podcast-presentators, verklaarde tegenover Grazia dat ze een rel van dit formaat nooit hadden verwacht, maar dat ze wel goed vindt dat het gebeurt. ‘We hebben geprobeerd uiterst voorzichtig te zijn: toen we de voicemail ontvingen, wisten we dat dit belangrijke informatie was en moesten we zeker weten dat het geloofwaardig was, dus hebben we er alles aan gedaan om de bron te bevestigen. We weten dat dit een serieus onderwerp is en we willen feiten zo veel mogelijk presenteren. Wij zijn geen advocaten en we zijn transparant over wat we niet weten.’

De discussie gaat over het welzijn van Britney, maar vooral over de macht van de fans: hebben zij het recht om te weten hoe het met Britney Spears achter gesloten deuren gaat? Hebben zij het recht om te weten hoe het thuis met haar gaat, of hoe het met haar gaat binnen de muren van haar juridisch team of dokterpraktijk? Tess vindt van wel, volgens haar is Britney een publiek figuur en zijn de afgelopen 11 jaar zorgwekkend geweest. ‘Fans hebben het recht om te weten wat er aan de hand is.’

Ook Babs deelt die mening: ‘Conservatorschappen zijn er voor mensen die zelf niet in staat zijn om beslissingen te nemen, niet voor mensen die in Las Vegas op de bühne staan en grof geld verdienen. Juist omdat er veel geld in het spel is, hebben mensen het recht om bezorgd te zijn.’ Daar komt bij dat conservatorschappen normaal gesproken niet zo lang duren. In het geval van Britney lijken er maar twee uitwegen: haar overlijden, of – alweer – een nieuwe rechtszaak om het af te dwingen (door haar vader, of juist door Britney).

Overigens is dit niet de eerste keer dat Britney’s wettelijke situatie voor ophef zorgt. In 2008 kopte het blad Rolling Stone ‘The tragedy of Britney Spears’ op haar voorpagina. De eerste zin luidde: ‘Eens een pop prinses, nu in en uit bij ziekenhuizen, afkickklinieken en rechtszalen. Hoe Britney alles verloor.’ In 2016 publiceerde The New York Times ook een artikel getiteld: ‘Is Britney Spears klaar om op eigen benen te staan?’ Strekking van het verhaal: hoe kan het dat een van de vijf best betaalde vrouwelijke popsterren (met dank aan haar Vegas-shows) zichtbaar vooruitgang maakt, maar haar wettelijke situatie nog altijd onveranderd blijft?

Een andere anonieme bron vertelde de dames van de podcast dat Britney’s leven op Instagram niets meer is dan schone schijn voor haar 21 miljoen volgers. ‘Britney leidt een triest en eenzaam leven. Ze heeft niet veel vrienden om haar heen. Haar beste vriend is haar vader en ze vindt zijn recente ziekte moeilijk om mee te dealen. Maar ze is ook bezorgd, over de macht over haar leven die ze niet zelf in de hand heeft. Ze zoekt haar uitweg in dansen en repeteren, want alleen dan voelt ze zichzelf en in controle.’

Het ziet er voorlopig niet naar uit dat de situatie van Britney zal veranderen en dat zowel Britney als haar omgeving bereid zijn de poptroon op te geven. Al haar hele leven is Britney aan het repeteren, optreden en entertainen. Iets anders kent ze niet. Waar het merk Britney Spears geëxploiteerd blijft worden, zullen haar fans zich met de 37-jarige zangeres blijven bemoeien.

