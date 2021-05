De fascinatie voor bekende mensen: waar komt dat vandaan?

De wereld van bekende mensen staat vaak mijlenver van ons af. Toch vinden we het maar wat interessant. We volgen ze massaal op social media en (dit doet iedereen toch?) spitten alle oude foto’s door als we iemand “ontdekken”. Waar komt die fascinatie vandaan?

Grazia UK ging in gesprek met psychologie professor Lauria Santos. ‘We hebben altijd gezocht naar rolmodellen. Of het nou helden zijn in fictie verhalen of echte mensen met fantastische levens. Het gaat terug tot de oude Grieken en hun fascinatie met de goden: wezens die groter waren dan het leven’, zegt zij tegen hen.

Zo dichtbij, maar zo ver weg

André Hazes, Monique, Marco Borsato, maar ook Jennifer Lopez en Ben Affleck: we volgen het nieuws op de voet. Het is een fascinerend concept, dat we interesse hebben in mensen die we niet kennen. Dat is meer geworden door social media, denkt de psycholoog. ‘We hebben nu 24/7 toegang tot celebrity nieuws. Dat betekent dat we ze vroeger misschien een uurtje op tv voorbij zagen komen, maar inmiddels hun hele leven kunnen volgen. Ze lijken dichterbij dan ooit, omdat je ook kunt reageren op wat ze doen.’

Illusie

En dat is dan eigenlijk ook de reden dat we zo geïnteresseerd zijn in celebrities. We zien ze heel erg vaak (tegenwoordig meer dan ooit) en willen met hen in contact komen. ‘We vinden het fijn om met ze te communiceren. We zien beroemdheden overal en daardoor kunnen we onze hersenen misleiden door te denken dat ze veel dichterbij ons staan dan ze eigenlijk doen’, legt Santos uit aan Grazia UK.

Verbonden met bekende mensen

Kortom: de fascinatie voor bekende mensen? We willen verbonden met ze zijn. En dankzij de huidige social media, denken we dat we dat ook daadwerkelijk zijn.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Grazia UK | Beeld: Getty Images