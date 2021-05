De Friends-reünie is vanaf vandaag eindelijk in Nederland te zien

Na maanden er naartoe te hebben gewerkt, is vanaf vandaag (donderdag) de veelbesproken Friends-reünie eíndelijk ook in Nederland te zien. De tv-special kun je zien via HBO Max.

Zeventien jaar na dato kwam de gehele cast van ‘Friends’ weer samen voor een reünie. Titel: ‘The one where they got back together’. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc en Matthew Perry blikken samen terug op die tijd en laten zich voor een live publiek interviewen door James Corden.

Zorgen om Matthew Perry

Courtney, Monica in de serie, omschreef de reünie na afloop als ‘emotioneel, maar ook geweldig’. Ondertussen maken veel fans zich na de uitzending toch ook wat zorgen om Matthew Perry (Chandler Bing). Hij lijkt in de special onder indruk te zijn van medicijnen of alcohol. ‘Als dit stel daadwerkelijk claimt zulke goede vrienden te zijn, dan moeten ze direct een interventie doen’, luidde de kritiek.

Geen HBO Max? Dan is het een kwestie van nog één dag langer geduld hebben. SBS 6 zendt de reünie vrijdagavond uit.

Bron: RTL Bouelvard | Beeld: Brunopress