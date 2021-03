Als er iets is wat we missen ten tijde van de mondkapjesplicht, is het wel het stiften van onze lippen. Niet alleen wordt de binnenkant van het beschermmiddel een ravage als je je er toch aan waagt, je lipstick zit ook nog eens op je kin – en dat doet vooral denken aan hoe je er vroeger uitzag als je uitgebreid had staan tongen in de kroeg. We willen rood, roder, roodst. Maar waar komt die verleidelijke rode lippenstift eigenlijk vandaan?

Dat rode lipstick een statement item op zich is, dat weten we. Het was tekenend voor Marylin Monroe en er worden er per jaar zo’n 900 miljoen verkocht wereldwijd. Daarnaast blijkt dat rode lippen zorgen voor zeven seconden extra aandacht én het geeft je een zelfverekerder gevoel. En als je nu denkt ‘maar het staat me niet’, think again. Rood is er in zoveel tinten en met zoveel ondertonen, er is voor zo’n beetje iedere huidskleur de perfecte rode teint te vinden. Cosmeticazaken helpen je er graag bij (met andere woorden: waar wacht je op en boek een 1-op-1 shoppingsessie).

Rode lippen en feminisme

Dat zelfverzekerde gevoel konden de mensen die streden voor het kiesrecht in de 20e eeuw (de Suffragetes) wel gebruiken. Daarom werden rode lippen onderdeel van het uniform. Het staat voor de kleur van het leven en dat maakt dat iemand er moedig en gezond uitziet. Eigenlijk is het dus veel meer dan slechts mooi; met rode lippen toon je een machtssymbool.

Consent in het dierenrijk

Goed: waar komt het vandaan? In het Oude Egypte werden lippen al gekleurd en wel met de pulp van steen (#lekker). En waarom dat rood moet zijn, daar is niets eenduidigs over te zeggen. Toch doen er verhalen de ronde dat het te maken heeft met ‘back to nature’ en dan wel naar de aap. Klinkt al een stuk minder aantrekkelijk, zeker als je hoort dat apen als ze klaar zijn om bevrucht te worden hun genitaliën rood maken om de ander van het heugelijke feit op de hoogte stellen. Rood is dus ook: consent in het dierenrijk.

Hoerige heksen

Hoe classy de kleur nu ook kan zijn, het stond vroeger vooral te boek als kleur voor armen en prostituees. In 1500 was daar echter Queen Elizabeth 1 die met een mengsel van Arabische gom, karmijn, eiwit en vijgen sap haar lippen rood stiftte. Langzaamaan volgden steeds meer vrouwen tot de 18e eeuw, want toen: mochten vrouwen geen make-up meer dragen, want dat waren heksen. Nou goed, daar krijgen we helemaal de kriebels van.

Marilyn Monroe

En toen, in 1915, was daar Maurice Levy (inderdaad, een man. Maar we zijn ‘m dankbaar, hoor!). En toen kwam Marylin Monroe, met haar rode lippen en prachtige figuur waarmee ze menig hart sneller liet kloppen, en eigenlijk is het sindsdien niet meer terug te denken uit de beautybag. Behalve dan ten tijde van een pandemie, maar we wachten rustig af tot we weer zonder mondkapje op een terras kunnen zitten en pronken met onze rode lippen.

Bron: Harpersbazaar, Getty Images