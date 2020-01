De geurkaars van Gwyneth Paltrow: hier zit een bijzonder luchtje aan

Gwyneth Paltrow (47) brengt met haar lifestylebedrijf Goop regelmatig opmerkelijke producten op de markt, zoals nu met een heel bijzondere geurkaars. De kaars kost zo’n 67,50 euro – besef even: duurder dan Rituals! – en was binnen één uur al uitverkocht. Wat maakt deze kaars zo uniek? Hij ruikt naar vagina!

De geurkaars met de naam ‘This Smells Like My Vagina’ is uit een grapje tot stand gekomen. Gwyneth was met haar parfumeur aan het experimenteren met nieuwe geuren toen ze opmerkte dat de geur naar haar eigen vagina rook. De geur werd vervolgens uitgekozen en verder verwerkt.

Ingrediënten

Op de website van Goop staat dat de kaars bestaat uit de volgende ingrediënten: geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, damascusroos en ambrettezaad. De geur wordt overigens omschreven als ‘prachtig, sexy en onverwacht’.