De Grote R. Kelly update deel 2: maak kennis met ‘de crisismanager’

We zijn inmiddels een week verder sinds De Grote R. Kelly-update en guess what? We kunnen weer updaten! Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het grote R. Kelly-mediacircus, dus we praten je even bij.

Hoe is het met R. Kelly?

We hebben geen idee. Jantje huilt, Jantje lacht, het is moeilijk te peilen. Wel vermoeden we dat het niet zo goed gaat… De rechter heeft namelijk besloten dat R. Kelly zijn ex-vrouw Drea Kelly voorlopig 21.000 dollar (ruim 18.500 euro, hatsikidee) per maand moet blijven betalen.

Hiermee wees de rechter in Chicago het verzoek van de zanger om de alimentatie te verlagen af. De 52-jarige rapper verscheen zelf bij de hoorzitting. Volgens zijn ‘crisismanager’ – bijzonder tiep, komen we zo op terug – volgt er later nog een hoorzitting om ervoor te zorgen dat het bedrag alsnog verlaagd wordt.

Mocht je het niet meer precies weten: R. Kelly zat vorige week drie dagen in hechtenis vanwege een alimentatieschuld, dat als misdrijf wordt gezien in de Amerikaanse staat Illinois. De zanger was de moeder van zijn drie kinderen nog bijna 162.000 dollar verschuldigd. Dit bedrag heeft een anonieme geldschieter voor hem betaald. Naar verluidt is de geldschieter een fan (of meerdere) van R. Kelly. Door de barmhartige donatie kwam R. Kelly weer op vrije voeten.

Over zijn ex-vrouw gesproken, hoe is het met haar?

Goed! Drea Kelly is afgereisd naar het eiland Anguilla om daar huiselijk geweld ten opzichte van vrouwen onder de aandacht te brengen. Tegelijkertijd zamelt ze geld in voor een goed doel dat hier aan meewerkt. Zo meldde The Blast.

De ex-vrouw van R. Kelly was te zien in de omstreden zesdelige documentaire over R. Kelly, waarin ze vertelde jarenlang door hem fysiek en mentaal mishandeld te zijn. Iets wat de zanger zelf in alle toonaarden ontkent.

Ze was een van de belangrijkste sprekers tijdens Women’s Week, een evenement dat georganiseerd werd door het Ministerie van Sociale Zaken. Daar sprak Drea honderden vrouwen toe over ‘de waarheid over huiselijk geweld en hoe je dit kan overleven.’ Daarnaast organiseerde ze ‘A Night With DREA‘, waar ze 10.000 dollar binnenhaalde om goede doelen te ondersteunen.

Hoe is het met de ouders van Joycelyn Savage?

Die hebben hun dochter nog steeds – inmiddels al zo’n 2,5 jaar – niet kunnen zien. Wel zit er plotseling schot in de zaak. Na het interview dat hun dochter Joycelyn hield met Gayle King en het daaropvolgende telefoontje van Joycelyn, onderhandelen de ouders nu met de advocaat en crisismanger – die heeft R. Kelly sinds deze week ook – van R. Kelly over een ontmoeting.

Dat herhalen we even: de advocaat en de crisismanger van R. Kelly “onderhandelen” over de eisen waarop de ouders van Joycelyn hun dochter kunnen ontmoeten. Weird as fuck. Wat de eisen zijn? Komen ze:

Er moet één camera bij zijn om alles vast te leggen (dus geen camera’s van tv-ploegen etc.)

Er moet een mediator bij zijn zodat de familie niet zomaar “hun gang kan gaan.”

Joycelyn’s moeder blijft de publiciteit opzoeken om op deze manier met haar dochter te communiceren. Vermoedelijk worden alle andere mogelijke manieren van contact door R. Kelly tegengehouden..

Hoe is het met de ‘crisismanager’ van R. Kelly?

Goed! Gezien het aantal beschuldigingen jegens zijn client Kelly doet hij op dit moment erg goede zaken. R. Kelly had steeds al een advocaat, Steven Greenberg, maar nam onlangs ook de crisismanager Darrell Johnson in de arm.

En Darrell is een bijzonder man. Qua looks komt ‘ie in de buurt van een dandy en zou ‘ie zomaar een broer van R. Kelly kunnen zijn.

En het lijkt erop dat hij deze hele casus wel vermakelijk vindt. Kijk maar hoe hij erbij zit tijdens een interview met CNN.

En nu?

Volgende week vrijdag moet de zanger zich weer in de rechtbank melden vanwege 10 aanklachten van seksueel misbruik. Kelly wordt ervan verdacht vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen, te hebben misbruikt. De zanger zegt onschuldig te zijn.

Bron: ANP, YouTube (CBS), CNN, beeld: ANP, Getty Images