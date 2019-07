De invloed van de influencer is tanende: micro-influencer is in opmars

Influencers zijn al lange tijd larger than life. Zat je vroeger als hoofdredacteur van een chique blad nog front row, nu zit je te wiebelen op je stoel om over de hoofden van de rij influencers voor je te kunnen kijken. Maar daar gaat mogelijk binnenkort verandering in komen.

De influencer: mannen en vrouwen die via social media een groep volgers aan zich wist te binden door het maken van duckface selfies, en cafe latte’s te drinken in de ochtendzon. Ze #work’den allemaal #hard, maar #play’den zich ook een slag in de ronde. En dat kon, en kan nog steeds, omdat ze dikke vette parnerships weten binnen te hengelen en die vervolgens in foto’s en filmpjes tot uiting brengen. Sinds de influencers moeten laten weten welke content ‘sponsored’ of ‘gifted’ is, wordt pas duidelijk hoeveel deze groep moet verdienen met aan werk.

Down the drain

De naam influencer suggereert dat we alles wat zo iemand brengt als zoete koek slikken. Maar die magische invloed lijkt aan de dalende kant te zijn. De engagement -een mooie term die de betrokkenheid van de lezers meet- van berichten van influencers op social media daalt, met 2%. Dit blijkt uit onderzoek van het bedrijf InfluencerDB. De gesponsorde posts doen het wel nog goed maar dat komt volgens het bedrijf vooral omdat Facebook en Instagram dit soort berichten voorrang geeft op hun timeline.

Doe es echt

Het lijkt erop dat juist die hoeveelheid gesponsorde content de influencer kan beschadigen omdat men geneigd is over betaalde posts heen te scrollen en daardoor de niet-betaalde posts ook mist, wat weer zorgt voor een lagere engagement en daardoor uiteindelijk minder bereik. Dit geldt voor de accounts met een paar honderdduizend volgers. Want de groep die nu aan invloed wint zijn de micro-influencers. Zij hebben maximaal vijf duizend volgers, richten zich op een niche en zijn daardoor veel authentieker. En blijkbaar hebben we dat anno 2019 liever dan een opgespoten duckface.

Bron: HLN.be | Beeld: Unsplash

