De jas die je wil hebben deze winter: de teddy coat

Soms komen er van die trends voorbij die maar één ding schreeuwen: ‘draag mij!’ Deze jas is daar dus het perfecte voorbeeld van. We hebben het natuurlijk over de teddy coat, of de fluffy jas, net hoe je het noemen wilt.

Deze mega comfy jassen kwamen ons enkele jaren geleden vergezellen – daar waren we maar wat blij mee – en zorgen er ondertussen iedere winter weer voor dat menig modemeisje warm de straat op kan.

We love teddy

Deze lekker grote, pluizige en aaibare jassen zijn warm en dus meer dan perfect om de Hollandse wintermaanden in door te komen. Heb jij deze coat al in je bezit? Mark my words, als je er eenmaal eentje in huis hebt, wil je met geen enkele andere jas de deur uit. Mensen krijgen spontaan de behoefte om jou (en je zachte berenhuidje) een hug te geven. Daarnaast geeft ie ook nog een chique draai aan elke outfit.

Inspiring pics

Genoeg gepraat, misschien moet je maar gewoon even naar beneden scrollen… Wij hebben namelijk het internet afgespeurd en zijn op zoek gegaan naar de mooiste teddy’s, en met succes! Bekijk de onderstaande fashionistas in hun fluffy mantels en vergeet je eigen jas niet te scoren in de webshop van STYLETODAY. Enjoy!

Geef jij je over aan de schattigste en meest cosy trend van dit najaar? Scrol dan maar snel naar beneden en bekijk enkele van de leukste teddy jassen. Er zit vast en zeker een model tussen die jouw wintergarderobe nóg meer compleet maakt.

