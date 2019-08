De last-minute Lowlands regenlijst: want we zijn niet van suiker

Nu een festivalweekend vol regenbuien nadert, kun je de wereld in twee kampen verdelen. Kamp één is van suiker: deze suikertjes zijn bang voor regendruppels en gooien hun festivalkaartjes voor Lowlands (of Latin Village of Decibel Outdoor) massaal op TicketSwap of Marktplaats. Tegen bodemprijzen nog wel. Kamp twee zijn de ekte ekte: zij die een plensbuitje niet schromen. ‘Weer of geen weer, wij staan er’ luidt het credo van deze stormtroopers. En hiervoor geldt: met een beetje voorbereiding zal de plens de pret echt niet drukken. Daarom voor die laatste groep – en eigenlijk ook voor de eerste groep, ter overtuiging – een last-minute Lowlands regenlijstje.

Voor de outfit:

Met stip op nummer één: regenlaarzen. Want wat kan er gebeuren met een stel regenlaarzen? Voordat je natte voeten krijgt, moet er echt veel regen vallen en nope, dat valt vast mee. Betaalbare regenlaarzen krijg je bij Van Haren, Bristol en Hema. Maar ook bij Decathlon en Bever staan ze voor je klaar.

Bij regenlaarzen horen sokken. Met een stuk of zes paar voor het hele weekend zit je goed. Ga voor lekkere dikke. Heeft je partner nog voetbalsokken in de lade liggen? Hup, inpakken maar. Bij Xenos, Bever en Decathlon verkopen ze speciale dikke outdoor-sokken, perfect voor in je rubberen stappers.

Ben je dan toch bij Xenos en Hema? Poncho’s! Voor slechts €0,50 ben je al voorzien van een eenmalige regenjas. Niet alleen handig om aan te doen, maar ook ideaal om op te zitten. Deze zullen ze vast ook uitdelen, maar hey, een goede meid…

Paraplu’s! Van die kleine, die met gemak in je kluisje passen.

Voor op de camping:

Naast je standaard voorbereidingen vereist het stromende hemelwater extra aandacht. Tip 1: stevig afdeikzeil, voor zo’n €6,00 verkrijgbaar bij de Action. Of het nu is om je partytent van een muurtje te voorzien, als tapijt of als extra deur voor je tent: in tijden van stortvloed komt afdekzeil áltijd van pas.

Ook Bison-tape (verkrijgbaar bij Action) does the magic trick. Perfect om je lekkages af te plakken of andere improvisaties.

Naast tape zijn ook touw (omdat zeil mee te spannen) en haringen een must. Touw koop je bij de Action of Decathlon, haringen vind je het goedkoopst bij Bever.

Een rol vuilniszakken. Het belangrijkste is dat je kleding droog blijft, dus doe deze in zakken en sluit ze goed af. Daarnaast kunnen vuilniszakken even goed dienen als poncho’s of picknickkleden. Stoeltje droog houden? In de vuilniszak! Bonustip: condensvorming is een veel voorkomend probleem bij tenten. Het is bijna nooit helemaal te voorkomen, máár: verminderen kan wel. Ventileer je tent goed en bewaar natte spullen goed.

Heb jij nog een ultieme tip die niet in het lijstje mag ontbreken? Laat het ons weten in een comment. Samen staan we sterk!