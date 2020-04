De leukste quarantainechallenges: we zetten ze voor je op een rij

Wanneer heb je nou teveel tijd? Nou nu. Van altijd te druk, naar ineens úren die vrij in te vullen zijn. Verveling ligt dus op de loer, maar wat blijkt maar weer? Van verveling word je creatief. Kijk maar naar deze leuke quarantainechallenges die nu rondgaan op social media.

Kunstig

Er is voor ieder wat wils. Ben je creatief? Dan kun je meedoen aan de challenge van Getty Museum in Los Angeles. Zij roepen op om een bekend schilderij na te doen. En daar wordt gewillig gehoor aan gegeven.

Doe-eens-naaaa

Als je liever de fashionable kant op gaat, kun je meedoen aan de hashtag #homeCouture die bedacht werd door modejournalist George Serventi. Daar doe je met huis-tuin-en-keukenartikelen een creatie na van een mode-ontwerper.

Quarantinelife

Of je laat (via Tiktok) zien wat je draagt tijdens de quarantaine, waarbij de grap is dat dat alleen nog maar joggingbroeken en pyama’s zijn.

Sporten to the max

Tot slot nog een leuke om te volgen als je sportief bent: Arie Boomsma laat zien dat je prima vanuit huis kunt sporten. Want wat die man allemaal met een pan kan joh…

Bron: HLN.be, Welingelichtekringen.nl, Instagram | Beeld: Instagram, iStock