De kans dat het gebeurt is klein, maar van het winnen van de loterij word je minder aardig. Zo blijkt uit onderzoek. En dat is zelfs al het geval als het om een relatief klein bedrag gaat. Want na het winnen van een geldbedrag gaan we rechtser stemmen en zijn we minder begaan met mensen met een lager inkomen.

Het Britse onderzoek bestudeerde winnaars van de loterij en kwam erachter dat zelfs zij die relatief kleine bedragen wonnen, bij het stemmen van links naar rechts overstapten. Als ze voor het winnen van de loterij al rechts stemden, zeiden deze winnaars dat hun geloof in hun partij was versterkt. Hoe hoger het gewonnen bedrag, hoe sterker de neiging naar rechts werd. Mannen hebben meer last van dit fenomeen dan vrouwen. Overigens vindt die ommeswitch ook direct na het winnen van het geldbedrag plaats en is het dus niet iets dat zich na verloop van tijd vertoont.

Verwaand

Het Britse onderzoek verwijst naar een Amerikaans onderzoek van Berkeley University dat aantoonde dat hoe rijker mensen zijn, hoe minder meelevend ze worden. Zo sneden bestuurders met een dure auto andere weggebruikers sneller af en waren mensen met een hoog inkomen minder geneigd te zorgen voor iemand die dat nodig had, dan zij met een lager inkomen. Dus of het winnen van de loterij op je verlanglijstje moet staan? Alleen als je het niet erg vindt om minder aardig te worden.

