De Meilandjes schitteren op eigen kerstkaart

Heb jij ze al verstuurt de kerstkaarten voor dit jaar? Het blijft toch elke keer weer een klus. Naar wie stuur je allemaal een kaartje, heb je van iedereen wel het adres en wat voor kaartje kiezen. De familie Meiland heeft het natuurlijk weer heel goed voor elkaar en ze schitteren met zijn alle op een vrolijke kerstkaart.

Op Instagram deelt kasteelheer Martien Meiland een heerlijke foto van de familie. Waaronder hij iedereen een prettige feestdagen wenst. De Meilandjes hebben in ieder geval genoeg om vrolijk over te zijn. Hun serie Chateau Meiland was een mega hit. Ze wonnen en Televizierring en hebben zelfs een eigen wijnlijn ontwikkelt.

Kerstspecial

Gelukkig voor ons kunnen wij in deze donkere dagen ook nog even genieten van de familie Meiland. Ze zijn namelijk rond de kerst weer te zien met hun kerstspecial. Heb je dan nog geen genoeg van Martien? Wat wij overigens volkomen begrijpen, ook wij hebben nooit genoeg Martien. Dan kan je ook op oudejaarsavond naar de familie kijken.

Bron: Instagram, SBS | Beeld: ANPFoto, Instagram