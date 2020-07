Dè minde nie: makers ‘Undercover’ onthullen nieuwe beelden én gezichten

Nu het tweede seizoen van ‘Undercover’ steeds dichterbij komt, komen we steeds meer te weten over de aankomende reeks. Zo verklapten de makers eerder al de precieze datum waarop de serie verschijnt én werden fans al getrakteerd op een paar eerste beelden. En inmiddels is ook onthuld dat er een paar nieuwe gezichten te zien zullen zijn.

Undercover seizoen 2

De cast van de Netflix-hit Undercover wordt voor het tweede seizoen versterkt met onder anderen Sanne Samina Hanssen en Ruth Becquart. Ook de Belgische acteurs Wim Willaert en Sebastien Dewaele spelen in de nieuwe reeks mee. Dat heeft de streamingdienst bekendgemaakt met een paar stilstaande beelden op Instagram. ‘Nieuwe gezichten in Undercover! Zeeien jullie efkes heuj tegen Sanne, Wim, Ruth en Sebastien?!’, schrijven de makers erbij.

Derde seizoen in de maak

We moeten nog heel even geduld hebben: het tweede seizoen van Undercover is vanaf 6 september op Netflix te zien. En het beste nieuws is dat de makers ondertussen al werken aan een derde reeks.

Illegale wapenhandel

Seizoen 2 van Undercover speelt zich ongeveer een jaar af na alle gebeurtenissen uit de eerste reeks en draait om de illegale wapenhandel. Opnieuw kruipt Anna Drijver in de huid van Kim de Rooij. Zij werkt bij Human Rights en doet onderzoek naar de verboden wapenverkoop in Syrië. Dankzij de hulp van ex-collega Bob Lemmens (Tom Waes) leidt dit naar een country & western manege in het Belgische Achterland: de El Dorado Ranch. Daar gaat Bob undercover, en probeert hij dit keer informatie te ontfutselen over de gebroeders én wapenhandelaars Laurent en JP Berger. In de tussentijd is te zien hoe Ferry Bouman (Frank Lammers) vanuit de gevangenis verder onderzoekt wie undercoveragenten Bob en Kim écht zijn. En de drugsbaas blijkt niet de enige te zijn die nieuwsgierig is naar de ware aard van Waes’ personage. Ook zijn puberdochter heeft een hoop vragen.

Nóg spannender

Frank Lammers verklapt dat fans van de misdaadserie iets hebben om naar uit te kijken. ‘Ferry is back, so watch out!’, zegt hij. ‘Het tweede seizoen van’Undercover is nog spannender, met nieuwe karakters en verhaallijnen. Ik kan niet wachten voor de fans om het te zien.”

Ferry the Movie

Ruim een maand geleden maakte Netflix bekend dat er – naast een tweede én derde seizoen – een spin-off van Undercover in de maak is. In de vorm van een film ontdekken we hoe crimineel Ferry Bouman (Frank Lammers) is geworden wie hij is. Het hoofdpersonage uit de populaire serie staat dan ook centraal in het verhaal. Ook Elise Schaap, die de rol van Daniëlle vertolkt, is in de prequel te zien.

Kom maar door, Netflix!

Het is nog niet bekend wie verder in de film te zien zijn. Ook is niet duidelijk wanneer de opnames van start gaan of wanneer Ferry te zien zal zijn. Wat we wel met zekerheid durven te zeggen: dit wordt genieten met een hoofdletter G. Zin in!

Door: Flaironline | Beeld: Still