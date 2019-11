Oeps: is de Mol in ‘Wie is de Mol 2020’ nú al uitgelekt?

Pak je molboekje er maar alvast bij, want de Mol zou al uitgelekt zijn voordat het programma überhaupt begonnen is. Hoe dat kan? Nou, dat heeft alles met voorspellingen te maken.

Ja, we horen je denken: de Mol uitgelekt voordat er ook maar één aflevering is geweest? Ons lijkt het ook stug. De makers zetten altijd alles op alles om het tot op het laatste moment een verrassing te houden. Toch denkt journalist (en diehard fan) Eric de Munck al een goede voorspelling te kunnen doen, zo verklaart hij aan RTL Boulevard.

Hoog niveau

Hoe dan ook twijfelt hij er niet aan dat het niveau van deze jubileumeditie er weer eentje zal zijn om continue op het puntje van je stoel te zitten. Eric: ‘Ik heb altijd extra hoge verwachtingen van jubilerende programma’s. Kijk maar naar Expeditie Robinson, dat dit jaar ook z’n twintigste jubileum viert. Het is een extreem goed seizoen met een fantastische cast en geweldige spelletjes. Van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? verwacht ik een niveau dat minstens zo hoog is.’

Toprak

De theorie dat oud-kandidaten weleens mee zouden kunnen doen, ziet ook hij wel zitten. De journalist vermoedt namelijk dat Toprak Yalçiner weer een van de deelnemers is. Waarom? Nou, omdat ze in 2015 ook al een poging mocht wagen, maar er toen erg snel uit lag. ‘Ze wordt heel vaak genoemd als kandidaat, omdat het logisch zou zijn als ze een herkansing zou krijgen.’

Daarnaast zou Tina de Bruin volgens hem in dit seizoen van Wie is de Mol? zitten. ‘Een andere goeie kanshebber is Dione de Graaff’, vervolgt Eric. ‘Zij was weg tijdens de Giro d’Italia, wat enorm opvallend is, want dat is helemaal haar ding. Ik kan me niet voorstellen dat haar werkgever heeft gezegd: ‘Ga jij dit jaar tijdens de Giro maar lekker op vakantie, meid.’

De Mol uitgelekt

En ja, volgens hem is dus de Mol ook al uitgelekt. Of ja, als hij het mag voorspellen dan. ‘Als ik iemand van mijn lijstje moet kiezen, dan ga ik voor Leonie ter Braak. Zij lijkt mij een perfecte mol, omdat ze zo veel verschillende gezichten heeft en vreselijk ad rem is. Als winnaar ga ik voor iemand van wie je het totaal niet verwacht: Nathan Rutjes. Dat zou lachen zijn, maar voor hetzelfde geld zit ik er grandioos naast’, sluit hij af.

