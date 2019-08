De mooiste roze stranden ter wereld: hier wil je naar toe op vakantie

Voor iedereen die nog een ‘zwevende kiezer’ is wat betreft de volgende vakantiebestemming, check de mooiste roze stranden ter wereld eens. Klinkt als een bucketlist-dingetje om ooit eens met je blote voeten in gestaan te hebben, toch?

Daarom zetten wij de mooiste roze stranden voor je op een rijtje.

Komodo eilanden

Een mooi zacht roze waasje, die vind je hier. Ga je naar Bali? Denk er dan over om hier nog een pitstop te maken.

Lombok

In de buurt van de Komodo eilanden ligt Lombok, en ook hier vind je het strand in die heerlijke kleur.

Harbor Islands

Nog zo’n romantische plek: de Bahamas. Wilde je daar altijd al eens naar toe? Dan heb je nu een extra reden.

Spaggia Rosa

En iets dichter bij huis voor degenen die niet zo diep in de buidel willen tasten. Ook in Europa vind je rozige stranden. In Italie, tussen Corsica en Sardinie vind je het eiland Budelli, waar je ‘The Pink Beach’ vindt.

