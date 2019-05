De muziek van Aladdin doet het goed

De nieuwe live action-film van Aladdin scoort niet alleen goed in de bioscopen, maar de muziek uit de familiefilm doet het ook lekker. Dat blijkt uit cijfers van de Album Top 100.

Lees ook: Feestje om te zien: Will Smith zingt ‘Prince Ali’ in nieuwe trailer van Aladdin

Klassiekers

De soundtrack van Aladdin komt deze week binnen op plaats 17 in de Album Top 100. Daarmee is het album nu al succesvoller dan het origineel uit 1992, dat destijds geen notering wist te behalen. Op de plaat staan niet alleen de liedjes uit de film, maar ook een paar nieuwe versies van de klassiekers A Whole New World (door Zayn en Zhavia Ward) en Friend Like Me (door Will Smith en Dj Khaled).

Zayn heeft ook een mooie videoclip bij het nummer A Whole New World gemaakt, deze beluister je hieronder:

En natuurlijk Friend Like Me, van Will Smith en DJ Khaled. Deze heeft helaas geen bijbehorende videoclip, maar het liedje luister je hieronder:

Aladdin was afgelopen week een van de bestbezochte films in de Nederlandse bioscopen. Alleen vorig weekeinde gingen al meer dan 150.000 mensen naar de film.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: IMDb