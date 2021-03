Gisteravond werd het lang verwachte interview van Meghan Markle en Harry uitgezonden bij Oprah. Niet alleen ging het over de relatie tot de familie van Harry, maar ook over de zwangerschap van Meghan. Het stel maakte het geslacht van spruit nummer twee bekend: ze krijgen een meisje.

Zoals dat gaat als je een publiek figuur bent, start de geruchtenmolen meteen. Veel mensen hebben theorieën over de naam van de dochter van het stel.

‘Super dankbaar dat we nog een baby krijgen’

Nog even terug naar het interview met Oprah, op de vraag van hoe Harry zich voelt dat ze een dochter krijgen, reageert hij: ‘Ik ben zo dankbaar. Om überhaupt een kind te hebben, een of twee, is geweldig. Maar een jongen en dan een meisje, waar kun je nog meer om vragen? We hebben onze familie, ons vieren en onze twee honden.’

En dan. De naam. Stiekem hebben wij onze hoop ingezet op de nummer 1 in het lijstje – ook als een soort middelvinger naar de pers – maar we kunnen alleen maar gokken tot wanneer de baby geboren wordt. En ook dat is gokken, want de uitgerekende datum is nog niet bekend gemaakt. Maar men gaat uit van het voorjaar – breed begrip.

De naam van baby twee van Meghan Markle en Harry

Uiteraard hebben we nog geen idee, maar Betfair heeft recent een lijst met favoriete namen geplaatst. Het is een goksite, maar dit is de top 20 populairste namen tot nu toe.

Diana Allegra Isabella Alice Abigail Kamala Grace Alexandra Emily Victoria Ivy Sarah Celia: Doria Augusta Edith Mary Oprah Fiona Eugenie

Kortom: een hoop gegok en gespeculeerd rondom baby numero dos van het prachtige stel. Het enige wat wij hopen is dat ze vooral heel gelukkig worden met kinderen en honden en elkaar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: heart.co.uk | Beeld: Getty Images