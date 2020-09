De nieuwe lover van Katie Holmes is nog verloofd met een ander

Oeh la la. Get ready for some Hollywood juice. Katie Holmes (41) lijmt haar gebroken hart van Jamie Foxx met een nieuwe vriend. Een dingetje alleen: deze nieuwe vriend is verloofd met iemand anders.

Ja dat zit zo. Eerder deze week schoten de paparazzi foto’s van Katie Holmes, zoenend met een nieuwe vlam. De man in kwestie die hierbij het stokje overneemt van Tom Cruise en Jamie Foxx is de 33-jarige Emilio Vitolo. wie vraagt u? Emilio Vitolo is een acteur met een aantal bescheiden rolletjes, maar onder de celebs vooral bekend als chefkok en eigenaar van de New Yorkse hotspot Emilio’s Ballato. Hij mag onder andere Joe Jonas en Sophie Turner, niet het minste celebrity couple, tot zijn vaste gasten rekenen.

Cupido in quarantaine

En hij werd dus zoenend gespot met Katie Holmes. Which was not the first time. Naar verluidt kennen de twee elkaar al sinds oktober vorig jaar, met dank aan wederzijdse vrienden. De vonk sloeg meteen over, zegt men, alleen doofde het vonkje uit omdat Katie Holmes in quarantaine zat bij haar familie in Ohio. Sinds de actrice deze zomer terugkeerde naar New York hebben de twee elkaar weer helemaal gevonden zegt een bron dicht bij de actrice.

Vorig jaar augustus bleek dat Holmes en Jamie Foxx na zes jaar een punt zetten achter hun relatie, nadat Foxx hand in hand werd gespot met zangeres Sela Vave. Een ingewijde laat weten dat Holmes destijds kapot was van de breuk. In Emilio heeft ze een nieuwe liefde gevonden, alleen is hij dus nog verloofd. En dat wist Katie.

Geen happy end

Daily Mail weet te vertellen dat Vitolo het per sms uitmaakte met zijn verloofde, de 24-jarige Rachel Emmons met wie hij tot dan toe samenwoonde, nadat foto’s van hem en Holmes werden gepubliceerd. Vitolo en Emmons hadden al meer dan twee jaar een relatie en kondigden vorig jaar hun verloving aan. Blijkbaar was Holmes daarvan op de hoogte toen ze Vitolo ontmoette vorig jaar oktober. Volgens bronnen is Emmons ‘getraumatiseerd’ door de onverwachte breuk (doet ons denken aan het verhaal van Chrishell Stause). Een niet nader genoemde vriend van haar zegt: ‘Totdat deze foto’s werden gepubliceerd, had Rachel geen idee wat er aan de hand was. Hij is een bedrieger, en dit is geen ‘happy end’-verhaal.’

