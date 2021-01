Dat gedroogde bloemen hot zijn, dat wisten we wel. In ieder instagramwaardig interieur zie je ze voorbij komen. Maar op je nagels? Toch is dat, als we Grazia UK mogen geloven, dé trend die we dit voorjaar gaan zien.

Ook al is de nagelsalon voorlopig nog gesloten, een beetje dagdromen kan wel. En je kunt natuurlijk vast een moodboard maken voor als je straks wel weer je poezelige pootjes kunt laten verzorgen. De trends voor 2021 besprak Viva’s Anne-Flore al met Jessica van Lakwerk, maar deze trend kwam nog niet voorbij.

Hoe maak je gedroogde bloemen nagels?

Het zijn de nagels die een soort glas look krijgen door de gedroogde bloemen die ‘eronder’ liggen. Mooi! Hoe krijg je dat voor elkaar? Ben je niet gezegend met een vaste hand of heb je geen zin in het gefrummel, dan kun je het beste gaan voor nepnagels met droogbloemen. Zijn op het internet hartstikke veel te vinden en is makkelijk: want als je niet zulke lange nagels hebt, kun je doen alsof met deze nepperds.

Ga je voor de DIY variant? Is ook niet heel ingewikkeld, hoor. De gedroogde minibloemen kun je online bestellen. En dan:

Lak je nagels met je basecoat, zoals je gewend bent

Laat je basecoat helemaal drogen en leg daar vervolgens de gedroogde mini bloemetjes op. Duw de randjes aan met een speciale nail art tool of gebruik een bokkepootje

De laatste stap: lak er een of twee laagjes top coat overheen. Laat goed drogen et voila: good to go.

Ben je meer van het experimenteren en vind je alle nagels met blanke lak een beetje saai? Dan kun je natuurlijk ook een paar nagels (of allemaal) een ander kleurtje geven. Dan herhaal je alle stappen, maar komen er na de basecoat nog een of twee extra laagjes kleur op.

