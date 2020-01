De oorzaak van de zombie-uitbraak in The Walking Dead onthuld

In de populaire serie The Walking Dead proberen de laatste beschaafde mensen te overleven in een wereld die overspoeld is door zombies. Echter, is de oorzaak van de zombie-uitbraak nooit vertelt sinds nu.

Van The Walking Dead zijn inmiddels 10 seizoenen verschenen waarin je Rick samen met zijn crew volgt. In al die jaren dat de serie loopt is er één belangrijke vraag onbeantwoord gebleven, namelijk: hoe is de zombie-uitbraak ontstaan? Ook de stripserie waar deze horrorhit op is gebaseerd heeft deze kwestie nooit aangestipt. Maar nu de comicreeks ten einde is, onthult schrijver en bedenker Robert Kirkman alsnog wat de oorzaak van deze mysterieuze zombieplaag is!

Space spore. — Robert Kirkman (@RobertKirkman) January 22, 2020

Knipoog

Bedenker Robert werd op Twitter door een fan gevraagd wat de bron van de zombie-uitbraak was en hij antwoordde kort maar krachtig: “Ruimtesporen.” Het kan zijn dat hij hiermee knipoogde naar Night of the Living Dead. Deze toonaangevende horrorklassieker uit 1968 wees tenslotte ook de eencellige ruimteorganismes aan als reden van de zombie-uitbraak.

Belofte

De afgelopen jaren werd Robert die vraag vaker gesteld. Waarom hij hem nu pas beantwoord kan te maken zijn met zijn belofte in 2018, toen hij in een interview zei: “Misschien dat ik over een paar jaar tussen neus en lippen door de oorzaak bekendmaak in een interview. Dat klinkt als iets wat J.K. Rowling zou doen.” Hij liet daarnaast weten dat wat de oorzaak ook is, het geen enkele invloed heeft op het verhaal en de levens van de personages uit The Walking Dead.

