De opmerkelijkste nieuwtjes over Tiger King op een rij

Wie momenteel over het wereldwijde web surft, ziet (naast corona) één ding: Joe Exotic uit ‘Tiger King’ domineert de trending topics, memes en tweets. Er is zoveel te doen om deze markante figuur dat we de meest opmerkelijke nieuwtjes voor je op een rij hebben gezet.

Nieuwtje #1: Carole Baskin moet de volgende Bachelorette gaan worden

Joe Exotic mag dan wel de hoofdpersoon uit Tiger King zijn, aartsrivale Carole Baskin doet daar niet veel voor onder. Haar flamboyante levensstijl en duistere verleden maken dat een aantal Reddit-gebruikers in Carole de nieuwe Bachelorette zien. En het wordt nog beter: een van de Reddit-gebruikers heeft zelfs de moeite genomen om een powerpoint-presentatie te maken. Naast dat Carole net als de huidige Bachelorette Claire ook blond is en haar naam met een c begint, is het meest doorslaggevende argument hiervoor dat ‘Carole is currently married but it doesn’t really matter’. Zeker even checken dus, die powerpoint.

Nieuwtje #2: Tiger King heeft een direct haakje met Netflix’ Cheer

Op het eerste gezicht hebben Tiger King en Cheer weinig met elkaar gemeen. Tiger King gaat over grote katachtigen en hun gekke baasjes, Cheer gaat over lenige tieners en een coach met lef. Toch blijkt het Netflix Universe wat kleiner dan gedacht.

Komt’ie: Joe’s vijfde echtgenoot, Dillon Passage, was vroeger een competitieve cheerleader. Oké, hij maakte geen deel uit van Navarro College en het team van coach Monica Aldama. Maar hij maakte wel deel uit van het team van Stephen F. Austin State University, op zo’n twee uur rijden van Navarro. En dus heeft hij vaker moeten strijden tegen ’s werelds beroemdste cheerleaders. Op Passage’s Instagram is zelfs te zien dat hij de Cheerleaders zelfs meerdere malen heeft ontmoet.

Dillon Passage is de jongen in het blauwe uniform links op de foto.

Nog opvallender is dat Dillon Passage tot 2018 zijn cheerleader-trucs de hele tijd op Instagram deelde, maar daar mee stopte toen hij Joe leerde kennen. Sindsdien post hij vooral veel tijgers. Ook bijzonder: onlangs bevestigde Passage dat hij nog altijd getrouwd is met Joe, die momenteel een straf van 22 jaar uitzit.

Nieuwtje #3: Het gaat best goed met John Finlay, de ex van Joe Exotic

Ook verrassend: met John Finlay, een van Joe’s ex-mannen, gaat het tegen alle verwachtingen in best goed. Finlay kwam in 2003 als 19-jarige werken bij Joe’s dierentuin en was sindsdien Joe’s lover. Vóór dat Finlay Joe leerde kennen, viel hij op vrouwen. En na zijn relatie met Joe viel hij ook op vrouwen. Maar mede dankzij Joe’s vasthoudendheid en genoeg dosissen meth wist Finlay zijn relatie met Joe een flink aantal jaren vol te houden. In 2013 stapte Finlay samen met Joe en Travis in het huwelijksbootje.

Het huwelijk strandde toen Finlay ontslag nam bij de dierentuin en verliefd werd op een vrouw, een voormalig assistente van Joe. Nu woont Finlay samen met zijn verloofde Stormey in Oklahoma, werkt hij als lasser én én én heeft hij nieuwe tanden!

MY BOY GOT NEW TEETHhttps://t.co/2bh9J3LJ4N — Hannah Marcellina (@hmmarcellina) March 25, 2020

Nieuwtje #4: Cardi B is een GoFundMe voor Joe gestart

Waarom zit Joe vast en Carole Baskin en Jeff Lowe niet? Het is een vraag die zangeres Cardi B flink bezighoudt. Ze is er namelijk van overtuigd dat Joe erbij is gelapt en vindt dat hij vrij moet worden gelaten. Om die reden heeft ze een GoFundMe gestart, om geld voor Joe’s vrijlating te verzamelen.

De leukste memes over deze serie hadden we al op een rij gezet, maar hierbij nog een aanvulling.

