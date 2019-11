We kennen hem van z’n aanstekelijke lach, van de T-shirtactie voor het Prinses Máxima Centrum en natuurlijk als de grote liefde van Nicolette van Dam. Toch bleef één ding rondom Bas Smit altijd een mysterie: wat doet deze man voor de kost? In het RTL-programma Rooijakkers over de Vloer geeft Bas eindelijk antwoord op de prangende vraag.

Dat de vraagtekens rondom Bas’ beroep de gemoederen bezighouden, kun je gerust factchecken in Google. Wie in de zoekbalk ‘wat voor werk doet’ intypt, krijgt als suggestie direct de naam Bas Smit. Als je alleen ‘Bas Smit’ invoert, oppert Google subtiel het woord ‘werk’. Kortom: Nederland wordt gek van nieuwsgierigheid. Bas, wat doe je voor werk?!

Mister mysterious

Lange tijd heeft Bas deze vraag vakkundig vermeden. In zijn Insta-bio prijkte de tekst ‘fitnessmodel’, maar die kans schatten wij – niets lulligs tegenover jou hoor, Bas – vrij klein. Afgelopen zomer gaf hij in een interview met VIVA toe niet graag over zijn echte beroep te praten. ‘Ik vind het wel leuk om dat een beetje in het midden te laten,’ antwoordde hij op de vraag wat hij nu eigenlijk doet.

‘Het is toch spannend als mensen niet precies weten wat je doet en denken: waarom vliegt die gast nu weer naar Spanje? Wat ik wel kan zeggen, is dat ik ondernemer ben en investeer in gave ideeën van jonge bedrijven. Mijn basis is vastgoed, maar dat is best een saai vak, daarom vind ik het leuk om social media erbij te doen,’ zei Bas destijds.

We want more

Toch weet Art Rooijakkers het voor elkaar te krijgen om meer details los te peuteren. In Rooijakkers over de Vloer vertelt Bas: ‘We ondernemen heel veel samen. Van oorsprong ben ik begonnen als beurshandelaar. Daarna ben ik in het vastgoed gegaan, tot 2017. En daarna ben ik gaan investeren in jonge bedrijven en jonge talenten.’

Het soort investeringen loopt flink uiteen. ‘Wij hebben The Healthy Snackbox, we zijn zelf een snack aan het ontwikkelen, we hebben een bedrijf voor video-wenskaarten, we hebben een vending machine-bedrijf…’ Hij legt uit: ‘We hebben in alle bedrijven professionals om ons heen die er heel veel verstand van hebben.’

Goede doelen

Daarnaast zetten Bas en Nicolette zich in voor goede doelen. Zo verkoopt Bas bijvoorbeeld kerstballen – onder de noemer Bal Smit – met zijn hoofd erop om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum. Eerder werden er in samenwerking met RUMAG ook T-shirts met Bas’ hoofd erop verkocht.

Zo, nu kunnen we weer rustig slapen.

