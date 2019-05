De royal baby heeft een naam gekregen: welkom Archie!

Prins Harry en Meghan Markle maakten net de naam van hun pasgeboren zoontje bekend; Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Hele boterham, huh?

Dat werd vandaag bekend gemaakt na een bezoek aan overgrootmoeder –The Queen- Elizabeth. Het was de eerste keer dat de Koningin haar achterkleinkind te zien kreeg. Ook de Duke van Edinburgh en Meghan Markle’s moeder waren aanwezig voor de gelegenheid.

In heel het Verenigde Koninkrijk werd er gewed over de koninklijke geboorte. Wordt het een meisje of een jongen? Toen dat bekend raakte, brandde er nog maar één vraag; hoe zal het kindje heten? Alexander, Arthur, George en Spencer, ze passeerden allemaal in de wedkantoren. Maar nu pakt het koppel toch verrassend uit met Archie.

Koninklijke titel

Het zoontje van Harry en Meghan krijgt zeer waarschijnlijk niet de titel van prins, maar mag zich de Earl of Dumbarton noemen. Deze titel kreeg Harry van koningin Elizabeth op zijn trouwdag vorig jaar. Als je dat aan elkaar rijgt wordt het dus de Earl of Dumbarton, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, jeetje.