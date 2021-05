De schaar erin: Nicolette Kluijver showt korte nieuwe coupe

Nicolette Kluijver (36) had zin in een rigoureuze move. Bij de kapper liet ze haar lange lokken kort knippen. ‘Leuk en fris, maar niet kort pittig’ zegt ze er zelf over.

Nicolette deelt glunderend het resultaat op Instagram en schrijft: ‘Happy new hair ✂️’ Ook vraagt ze haar volgers nog ‘Leuk of zonde?’

Complimenten

Hierop reageert collega Evi Hanssen: ‘Nooit zonde. Altijd leuk. 🎉’ Een andere volger merkt op: ‘Staat je onwijs leuk! 🔥❤️’ Eigenlijk is al het commentaar alleen maar positief en Nicolette wordt overladen met complimenten. ‘Staat heel mooi. Maar je kan alles wel hebben ❤️’, is ook nog te lezen.

Expeditie Robinson

Nicolette kan zich binnenkort waarschijnlijk weer gaan opmaken voor de opnames van Expeditie Robinson. ‘We bekijken de mogelijkheden om Expeditie Robinson dichter bij huis op te nemen’, vertelde Peter van der Vorst eerder. Het programma, waarin een groep mensen moet overleven op een onbewoond eiland, is al sinds 2000 in Nederland op televisie.

Kijkcijferhit

Expeditie Robinson, gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels, is al jarenlang een grote kijkcijferhit. Gorgels nam het stokje in 2019 over van presentator Dennis Weening.

