In de Showbizz Podcast – niet te verwarren met De Showbizzmoord podcast – delen Nick Dijkman en Matthijs Albers de verhalen die schuilgaan áchter de verhalen die je in de showbizzmedia hoort, ziet en leest.

Nick en Matthijs zijn twee vlotte heren en beiden werkzaam als showbizzverslaggevers. Ze hebben oren en ogen overal, en zijn altijd op jacht naar de heetste scoops. Maar achter zo’n scoop zit ook altijd een verhaal. Hoe komen de verhalen, die je uiteindelijk hoort, ziet en leest, tot stand? Wie zijn de belangrijkste pionnen en wat waren de afwegingen vooraf?

Yvon Jaspers betrapt Nick

Zo vertellen de heren bijvoorbeeld het verhaal van Nick en zijn avontuur met Yvon Jaspers. De Boer zoekt Vrouw-presentatrice heeft haar waarde als boerenkoppelaarster inmiddels ruimschoots bewezen. Maar dat ze ook een uitstekend oog voor onraad heeft, weet ook Nick Dijkman nu.

Dit bleek tijdens de opnames van de finale van Boer zoekt Vrouw in 2015. Je weet wel, de legendarische editie met G**le Geert en hartenboer Tom. Plaats van actie: kasteel De Wittenburg te Wassenaar. Op die locatie kan men ook overnachten, ontdekte Nick ‘toevallig’ vlak voor de finale. En zo geschiedde dat hij de nacht voor de opnames van de grote finale op het kasteel sliep, in de hoop de volgende dag al het nieuws rond de grande finale te kunnen optekenen. Maar Nick had geen rekening gehouden met het scherpe oog van Yvon Jaspers. Zij kreeg Nick in het vizier, ontmaskerde de journalist en greep op geheel eigenwijze in. Het complete verhaal – later bleek dat Nick’s aanwezigheid was verraden door een goede vriend – kun je beluisteren via De Showbizz Podcast.

Maar ook de ontmanteling van de affaire tussen Humberto Tan en Dionne Stax komt aan bod. ‘Een knotsgek verhaal over stom toeval, lef en botte pech’, aldus de heren. Nieuwsgierig geworden? Luisteren doe je hier.

