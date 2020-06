Bij de podcast over ‘De Showbizzmoord’ val je van de ene in de andere verbazing. Spannend, af en toe grappig, en vooral: waargebeurd. Deze mix maakt de zevendelige luisterserie de vermakelijkste podcast van het moment.

Tegenwoordig heb je podcasts in alle soorten en maten. Je hebt podcasts over self care, podcasts over zelfhulpboeken, podcasts over inspirerende zakenvrouwen, podcasts over hardwerkende moeders, podcasts over muziek, podcasts over sport. Je hoeft het maar te bedenken en voilà, er is een podcasts over. Toch zijn niet alle podcasts even interessant, spannend, leerzaam of grappig. Sterker nog, De Showbizzmoord heeft maar een beetje van alles en juist die mix maakt deze podcast ronduit vermakelijk.

De Showbizzmoord

In De Showbizzmoord duiken journalisten Lammert de Bruin en Babs Assing in de moordzaak op muziekproducer Bart van der Laar. Een naam die waarschijnlijk niet direct een belletje doet rinkelen, want Bart van der Laar leefde ‘voor onze tijd’, zoals we dat mooi zeggen om aan te duiden dat we toen nog in de luiers liepen.

Bart van der Laar

Dus wie is Bart van der Laar? Van der Laar was een succesvolle muziekproducer in de jaren zeventig en begin jaren tachtig. Als platenbons werkte hij samen met Babe, Luv, Corry Konings en Benny Neyman – de succesvolste artiesten van toen. Het leverde hem de bijnaam ‘wonderboy van de showbizz’ op. Maar Van der Laar stond vooral bekend om zijn flamboyante gedrag. Door zijn snelle fortuin schaarde hij zich bij de nouveau riche en smeet hij met het geld. Van op-en-neer ritjes in de Concorde tot oneindige feestjes met prostituees waar hij het cocaine liet sneeuwen, niets was voor Bart van der Laar te gek. Maar door dat uitbundige uitgaansleven – en de exorbitante uitgaven die daarbij kwamen kijken – joeg Bart veel mensen tegen het harnas.

Wie heeft het gedaan?

Bart van der Laar werd op 10 november 1981 neergeschoten in zijn Hilversumse villa. Uren later wordt hij door zijn secretaresse gevonden op de vloer van zijn huis, liggend in een plas bloed. Enkele dagen later overlijdt de platenbons in het ziekenhuis. Al snel beheerst de ‘Hilversumse showbizzmoord’ de krantenkoppen.

Inmiddels staat de Showbizzmoord ook bekend als een van de grootste rechterlijke dwalingen van Nederland, want de moordenaar? Tja, degene die vastzat bleek het niet gedaan te hebben en dus zijn er nog veel vragen onbeantwoord. daar zijn nog veel vragen over.

De podcast

Wat de podcast zo vermakelijk maakt, is dat je je bijna niet kunt voorstellen dat dit verhaal is waargebeurd. Bekende Nederlanders die wij kennen als vast meubilair achter de showbizz deks, werden destijds ondervraagd door de politie. Wist jij bijvoorbeeld dat Peter R. de Vries destijds als 25-jarige journalist is ontvoerd in verband met de showbizzmoord? Of al die Bekende Nederlanders, die maar wat graag hun neus door Van der Laar lieten poederen, plots moordverdachte waren?

De Showbizzmoord is te luisteren via Spotify en de podcast app.