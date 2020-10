De spraakmaker van deze week: strijder Nadia Rashid

Want: Nadia Rashid (38) strijdt al vier jaar om haar ontvoerde dochter Insiya terug uit India te halen.

Het is eind september 2016 als de dan tweejarige Insiya ’s ochtends bij haar oma aan het ontbijt zit. De deurbel gaat, drie mannen stormen gewapend met tie-wraps en stroomstootwapens het huis in en nemen het meisje mee. In opdracht van haar vader, Shehzad H., blijkt later.

Grote angst

Hij en Nadia liggen in scheiding en zijn verwikkeld in een conflict over het ouderlijk gezag. Nadia vreest dan al een hele tijd voor de veiligheid van haar dochter en haarzelf. Ze wordt bedreigd en onder haar auto vindt ze zes GPS-trackers. Shehzad maakt geen geheim van zijn plannen: hij wil Insiya bij haar moeder weghalen. Nadia’s aangiftes blijken zinloos. Shehzad houdt woord. Met militaire precisie laat hij het meisje ontvoeren. Hijzelf zit op dat moment in Duitsland en vanuit daar smokkelt hij Insiya naar India.

En daar zit ze nu, vier jaar later, nog steeds. Na die ene ochtend heeft Nadia haar dochter, op een handjevol skype-gesprekken na, niet meer gezien of gesproken. En dat terwijl er zowel in India als Nederland rechtelijk is besloten dat het meisje terug moet naar haar moeder. Shehzad geeft echter geen gehoor. Niet nadat hij uit de voogdij werd gezet, niet na een dwangsom van € 10.000 per dag en ook niet nadat hij vorige week door de rechtbank werd veroordeeld tot negen jaar cel.

Wat vindt Nadia Rashid zelf?

De afgelopen vier jaar stond elke minuut van elke dag voor Nadia in het teken van Insiya. De wereld draait door, maar haar leven staat nog altijd stil. Geen moment staakte ze de strijd, want ze heeft maar één doel: haar dochter in haar armen sluiten.

‘Ik zal nooit stoppen met zoeken’

Inmiddels heeft ze alle mogelijke juridische wegen bewandeld en alle rechters zijn het eens: Insiya moet naar haar moeder. Maar er gebeurt verder niks. En daarom kan Nadia alleen nog naar de regering kijken. Het CDA maakt zich inmiddels hard voor de zaak. Dat geeft haar hoop, maar emotioneel is het slopend. En omdat ze het belang van Insiya boven alles stelt, kiest ze haar mediamomenten nauwkeurig. Ze is blij met de steun, maar kan verder niet op de zaak reageren. Haar woorden in de rechtszaak zeggen alles: ‘Een moeder kan nooit stoppen met liefhebben van haar kind en ik zal nooit stoppen met het zoeken naar gerechtigheid.’

Wat vinden anderen?

Peter Plasman, advocaat

‘Wij zijn heel blij dat de vader van Insiya is veroordeeld tot negen jaar cel, maar het belangrijkste is dat het meisje terugkomt. De uitspraak doet recht aan de vreselijke situatie, maar India zal Shehzad H. niet uitleveren. Toch hopen we dat deze veroordeling de boel in beweging zet, dat zowel de Nederlandse als de Indiaanse autoriteiten dit zware misdrijf erkennen.

Er is immers een Nederlandse staatsburger met geweld meegenomen. En ze verblijft onrechtmatig in India. Tegelijkertijd hopen we natuurlijk dat de vader tot inkeer komt. Dat hij zich eindelijk beseft dat het onmenselijk is wat hij zijn ex-vrouw, maar vooral zijn dochtertje aandoet.

Insiya gaat het gemis van haar moeder steeds meer voelen. En ze gaat een keer die vraag stellen: ‘Hoe kan het dat je me bij mijn moeder hebt weggehouden?’ We hopen dat vader zich dit gaat realiseren. En als dat niet gebeurt, is de terugkeer van Insiya afhankelijk van de autoriteiten. Wat mij betreft moet Nederland met de vuist op tafel slaan en zich veel krachtiger opstellen. En dan kunnen we alleen maar hopen dat India overstag gaat. Dit meisje hoort bij haar moeder.’

Productie: Kimberly Palmaccio onder redactie van Michelle Wolfkamp | Beeld: ANP