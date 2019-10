De temptation is te groot: zijn Pommeline en Fabrizio weer een setje?

Pommeline en Fabrizio kwamen misschien dan wel samen uit Temptation Island VIPS, erg lang waren ze geen setje. De tatoeëerder ging namelijk vreemd en de blondine vond een nieuwe liefde. Maar nu lijken de twee tóch weer naar elkaar toe te groeien.

Het zou namelijk alweer over en uit zijn tussen Pommeline en haar vlam Levi. Volgens Team Tempa plaatsen de (voormalig) tortelduifjes geen foto’s meer samen én zijn de hartjes met de naam van de ander in hun bio ook verdwenen. Interesting…

Tekst gaat verder onder de foto.

Fab & Pom

Maar wat betekent dat voor Pommeline en Fabrizio? Hoewel ze aangaven in de laatste aflevering van Temptation Island VIPS dat een romantische relatie er niet meer inzit, worden de twee opvallend vaak samen gespot. Uit verschillende opmerkingen in elkaars Instagram Stories blijkt dan ook dat ze nog steeds met elkaar door een deur kunnen.

Feesten

No hard feelings dus en de twee gaan zelfs samen gezellig feesten. Iets wat we na de huilbuien in het programma niet écht meer verwacht hadden. Of dat betekent dat ze weer een setje zijn is nog maar de vraag, want ook verleidster Lie was aanwezig. To be continued.



Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL