Dé trend van dit najaar: met ‘braided tendrils’ in je haar steel je de show

Het lijkt bijna alsof we regelrecht terug worden gebracht naar de 90’s, want zowat elke trend maakt een comeback. Je hoort ons niet klagen in ieder geval, want hoe leuk! Ook wat je haar betreft kun je terugkijken naar foto’s van die tijd: de braided tendrils zijn namelijk de hit van dit najaar.

De plukjes voor je gezicht zagen we natuurlijk al eerder, maar de braided tendrils geven je kapsel nog nét die extra touch. Het zijn namelijk mini vlechtjes in twee strengen die je voor hoofd laat bungelen. Simpel en makkelijk, want zo’n vlechtje moet nog net lukken toch?

Braided tendrils

Maar daarin schuilt ook meteen het ‘gevaar’: omdat het zo kinderlijk eenvoudig is, kan het je al snel wat jonger laten lijken. Als dat is waar je voor gaat, ook helemaal prima natuurlijk. Laat de vlechtjes een beetje rommelig en ga niet voor een elastiekje op het einde. Hoe je het dan op z’n plek houdt? Maak het vast met een schuifspeldje, flink wat haarspray erop en voilà: het zit zo stevig als iets en je kunt dit accessoire weer verwijderen.

Jukbeenderen

Dat het hipper dan hip is blijkt wel op Instagram. Onder meer Bella Hadid waagde zich al aan de braided tendrils tijdens Paris Fashion Week en Margot Robbie liep er zelfs deze zomer al zo bij. Het is dit najaar een echte trend, omdat je op deze manier met groot gemak je uitgroei kunt camoufleren én je ook nog eens je jukbeenderen accentueert. Dus hop, waar wacht je nog op?

Dit bericht bekijken op Instagram @margotrobbie x @chanelofficial Een bericht gedeeld door Bryce Scarlett (@brycescarlett) op 22 Mei 2019 om 4:00 (PDT)

