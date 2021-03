Het mooie weer van afgelopen week, maakt dat wij in ieder geval helemaal klaar zijn voor de lente en zomer. Lange avonden in de tuin of op het balkon, lekker natafelen, vuurtje stoken. Maar eh, wat zijn de tuintrends voor dit seizoen eigenlijk?

Dat de zin om naar buiten te gaan in de lente komt, dat is logisch. Tegels schoonspuiten met een hogedrukspuit, je tuinpotten voorzien van een nieuw laagje aarde en een lekker plantje én – minder leuk klusje – het onkruid wieden. Helemaal met de paasdagen voor de deur, is de kans groot dat je een gepland shopmomentje bij je lokale tuincentrum hebt staan. Dít zijn de tuintrends voor 2021.

Mediterraanse tuin

Kijk, natuurlijk missen we in Nederland vaak de temperaturen om het echt mediterraans te maken, maar met wat verbeelding en de juiste producten kom je een heel eind. Ga in ieder geval voor lichte, warme kleuren: oranje, okergeel, houttinten en wit. Ga vooral ook voor rotan en kant, zo maak je het helemaal af. Wat betreft planten: citrusplanten zijn favoriet in deze tuin. Maar ook een olijfboompje doet het goed.



Een andere trend is: back to nature. Klinkt gek (want hé, we hebben het toch over planten en buiten zijn), maar het gaat hier vooral om zulke natuurlijk mogelijke materialen. Denk tafels en stoelen van hout, veel gras en groene planten. Geen uitspatters qua kleuren, het liefst neutrale tinten. Denk aan wit, taupe en terracotta potten. Hang een paar lampjes in de bomen of aan het balkon et voila: een prachtige tuin.

Het tegenovergestelde van bovestaande trend: colour popping. Ga voor alle felle kleuren plantjes die je kunt bedenken en zet ze bij elkaar in een bak of in de tuin. Ook wat betreft de aankleding van de tuin kun je voor felle kleuren gaan: een geel tafelkleed, oranje kussentjes en blauwe accessoires. Je komt meteen in zomerse sferen!



Bron: Intratuin | Beeld: Getty Images