De ultieme opfriscursus: zo kijk je de eerste 7 seizoenen van Game of Thrones in slechts drie uur

Nog vijf (VIJF!) dagen en dan is het zover: aanstaande zondag kunnen we de eerste aflevering van het laatste seizoen van Game of Thrones ein-de-lijk zien. Maar hoe zat het ook alweer? Welnu, in het kader van ‘een goed begin is het halve werk’ tippen wij de ultieme GoT-opfriscursus.

Hoe zat het ook alweer?

Al 67 afleveringen wordt de strijd om de troon gestreden. Veel drama, veel intriges, veel wraak en veel bloed, we hebben het allemaal voorbij zien komen. Daarom snappen wij heus dat je niet meer precies weet hoe alle verhoudingen ook alweer in elkaar steken. We bedoelen, de laatste aflevering is alweer zo’n twee jaar geleden…

Plus, de kans bestaat ook dat je inmiddels met een partner bent die Game of Thrones nooit heeft gevolgd. In dat geval kun je je twee dingen afvragen: 1) wil je wel met zo’n partner zijn? en 2) hoe sleep je hem zo snel mogelijk mee in de bloedstollende start van het allerlaatste seizoen óóit?

Dé oplossing

Gelukkig ben je niet de enige die kampt met gezonde zenuwen en zorgen als het gaat om aankomende zondag. Welnee, wereldwijd zijn alle GoT-fans in rep en roer. Daarom zijn er zelfs meerdere alternatieven om je geheugen op te frissen:

Hou je van video? Dan raden we je deze recaps op YouTube aan. Ieder seizoen wordt samengevat in een aflevering van 30 minuten. Dat betekent dat je in slechts 3,5 uur bingewatching je helemaal bij bent!

Ben je meer van tekst? Dan raden we je aan om even naar time.com te surfen. We weten niet wie de held achter deze uitgebreide documentatie is, maar we love him. Hier kun je per aflevering alles lezen wat je wilt weten: een korte samenvatting, de winnaar van de aflevering, de meest bijzondere zin en de meest bijzondere scène.

En je weet, de voorpret is het leukst!

Bron: Time, YouTube, beeld: Game of Thrones via IMDB