De Valentijnsboom is perfect voor als je nog geen afscheid kunt nemen van kerst

‘Oh Valentijnsboom, oh Valentijnsboom, wat zijn je hartjes wonderschoon.’ Ja, we geven toe, het klinkt inderdaad wat minder catchy. Maar toch is deze variant dé perfecte oplossing voor iedereen die nog geen afscheid wil nemen van kerst.

Want ja, in deze grijze maanden moet je íets om je huiskamer een beetje gezellig te houden. Dat kun je doen door een hoop planten in te slaan, maar ook door je kerstboom nieuw leven in te blazen. Daarom introduceren wij: de Valentijnsboom.

De Valentijnsboom

Wanneer je een echte variant had, is deze waarschijnlijk al lang de deur uit (en als ie nu nog leeft, well done). Maar die nepperd kun je zo weer van zolder halen. Sla hartjes in, rozen en andere zoete tierelantijnen en je kunt helemaal los. Hee, wie zei dat jij niet romantisch was.

Instagram

Geen idee hoe je moet beginnen? Gelukkig is daar good old Instagram. Het platform staat bomvol inspiratie van de meest kitscherige bomen. Van rood tot roze, van paars tot alle kleuren van de regenboog: je kunt helemaal los bij het versieren van jouw ultieme Valentijnsboom. Love is in the tree, euh, air.



