Waarom ‘de Verraders’ toch wel het kijken waard is

Toen De Verraders begon, moesten we even wennen aan het concept. Want hoezo weet je van tevoren al wie de saboteurs zijn? Het lijkt minder spannend, maar hoe meer we van het programma hebben gezien, hoe meer we moeten toegeven: het is toch wel erg vermakelijk.

Oké, de opdrachten zijn ons nog steeds niet helemaal duidelijk. Want zelfs met twee Verraders in hun midden, wisten ze acht van de tien kledingstukken goed te raden. Getrouwen blij, saboteurs blij: kortom, everybody happy. Euh, wat?

Ik vind het een goed programma. Maar lieve makers, de volgende keer wat spannendere opdrachten tussendoor alsjeblieft. #deverraders — Hannepan (@hanfop) March 27, 2021

De Verraders

Maar toch brengt het programma heel wat sensatie met zich mee. Wacht eens even, wat gaat Sinan nu doen? Hoewel je ergens blij bent dat ze een Verrader willen verbannen, wil je goedzak Diederik ook weer niet ontmaskerd hebben. Het brengt een tweestrijd met zich mee die we nog niet eerder hebben gezien.

Ik ben dus voor de verraders. Geen idee waarom #deverraders — Marion (@MissMarion15) March 27, 2021

Allemachtig, wat vind ik De Verraders een F***ING goed spel! Zit hier gewoon te flippen op de bank! Hoop dat dit niet het laatste seizoen is.. ik vind dit zelfs beter dan Wie Is De Mol! #deverraders #RTL4 — Erikah Karst 🎤 (@ErikahKarst) March 27, 2021

Zo unbothered als Sinan in Wie is de Mol? was, zo committed is hij in De verraders. #deverraders — Linda Rijpert (@lindarijpert) March 27, 2021

Spannend programma

Want voor wíe je nu eigenlijk bent, weet je ook niet meer. In ieder geval wel voor Francis. Hallo, ons hart brak toen zij in tranen vertelde dat ze het programma toch wel onderschat had. Kijkers zijn het er over eens: deze vrouw mag gewoon nooit naar huis. Ze is gewoon veel te leuk.

Holly doet het echt goed! Zij is m’n favoriete verrader ✨ #DeVerraders — Audrey (@AudrinaKay) March 27, 2021

Francis wegstemmen zou verboden moeten worden. Dat kan en mag gewoon niet gebeuren. #DeVerraders — Michiel Tholenaar 🎸 (@Mitholenaar) March 27, 2021

Iedereen jankt aan tafel wanneer Francis begint met huilen. Zo herkenbaar #deverraders — laura (@SunshineTaylors) March 27, 2021

‘Vermoorden’

Ondertussen ben je ook nog druk mee aan het denken wie de Verraders deze keer moeten vermoorden. Wat is wijsheid en waarmee haal je de verdenkingen van Diederik af? Aan de ene kant kun je het ‘vrouwen’-kliekje misschien uit elkaar halen, maar Samantha heeft Jekel heel duidelijk in het vizier. Kortom: mocht je afgehaakt zijn, kijk het programma dan even terug. Het is toch wél de moeite waard.

Geen idee of het mag, maar nu zou ik Diedrik vermoorden.. meer verwarring dan dat kun je nu niet scheppen, en hij is de volgende keer toch de lul. #DeVerraders — Peter van der Heide (@PeterHvdHeide) March 27, 2021

Briljante actie zou nu zijn dat de verraders Diederick zouden vermoorden. #deverraders — Jolanda ❤ (@jolandejuf) March 27, 2021

Ik zou precies hetzelfde als Samantha aan die tafel zitten. Balend, gefrustreerd en iedereen mag dat zien. 🙈💪 #deverraders — Daniëlle (@vh_danielle) March 27, 2021

