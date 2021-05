De vraag die je áltijd moet stellen bij een sollicitatiegesprek

Laten we wel wezen: een sollicitatiegesprek is gewoon retespannend. En in veel gevallen een tíkkie ongemakkelijk (of ligt dat aan mij?). Je moet bewijzen dat je geschikt bent voor de baan, maar je moet ook een beetje leuk gevonden worden, dus daar doe je dan extra je best voor. Aan de andere kant moet je ‘gewoon jezelf zijn’. Kortom: stress. En dan al die vragen, wat zijn de beste antwoorden?

Een sollicitatiegesprek gaat meestal volgens hetzelfde stramien (pre-corona dan, hè). Je komt binnen, krijgt wat te drinken, gaat zitten en dan komt de eerste vraag: ‘Vertel eens wat over jezelf.’ Dat doe je dan braaf en zo werken jullie een lijstje met vragen af. ‘Waarom wil je de baan’, ‘Wat maakt dat we jou aan moeten nemen’ en ‘Wat sprak je aan in de vacaturetekst’ en ga zo maar door.

De laatste vraag

Tot de laatste – en volgens velen de belangrijkste – vraag: ‘Is er nog iets wat jij wil weten?’. Met het schaamrood op m’n kaken moet ik toegeven dat ik in vele gevallen zei: ‘Eh nou nee. Eigenlijk is wat ik had voorbereid besproken.’ Blijkt dus een grote fout. Er is namelijk een vraag die, volgens Barbara Corcoran, een New Yorkse vastgoedmagnaat, beslissend is voor of je de baan krijgt of niet. ‘Is er iets waardoor je mij niet zou aannemen?’. Ze legt verder uit: ‘Als je hier het antwoord opkrijgt, kun je het weerleggen óf eraan werken en krijg je waarschijnlijk de baan.’

Tekst gaat verder onder post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Female Lead (@the_female_lead)

Going out with a bang

Zou het echt zo makkelijk zijn? Uit verschillende onderzoeken blijkt sowieso dat het goed is om af te sluiten met een gevat antwoord, vraag of anekdote, omdat je dan beter blijft hangen bij de potentiële werkgever. Hé; het is het proberen waard, toch?

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: @femalelead | Beeld: Getty Images