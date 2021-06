De weersverwachting: blijft het heet? (Spoiler: we tikken 36 graden aan)

Het is warm, het is zonnig: de zomer heeft eindelijk z’n intrede gemaakt in ons koude kikkerlandje. Vind je het nu al heet? Bereid je dan maar voor op komende week. Er komt namelijk veel warme lucht op ons af en dat betekent dat de thermometer eind van de week richting de 36 graden gaat.

Vandaag is het een heerlijke temperatuur: tussen de 25 en 29 graden. En da’s echt niks met wat ons te wachten staat.

Weersverwachting deze week

Vanavond trekt er een lichte storing over het land (zonder neerslag, met koele lucht), waardoor we morgen een iets minder warme dag hebben: zo tussen de 23 en 27 graden. Daarna komt er weer een hogedrukgebied naar ons land toe en dat zorgt voor hitte. Woensdag dertig graden en donderdag kan het plaatselijk 36 graden worden.

Na zon komt.. onweer

Zoals we gewend zijn na zo’n hete dag, komt er ’s avonds onweer en is het voorlopig even gedaan met de pret. Het gaat stromen en daar hebben we vrijdag ook nog last van, vertelt meteoroloog Marc de Jong van Buienradar aan RTL Nieuws. Het wordt vanaf dan zo’n 25 graden en een periode van wisselvalliger weer doet dan z’n intrede. ‘Iedere dag is er kans op een bui.’

Slapen in de hitte

Kortom: geniet van de zon (uiteraard goed beschermd) zolang het kan. En heb je moeite met slapen? Dan heb je hier misschien wat aan.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty Images