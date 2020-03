De zes fases van corona die we allemaal doorlopen aan de hand van beroemdheden

De een verblijft al twee weken vrijwillig in quarantaine, de ander zat vanmiddag nog te picknicken in het stadspark. Dat we de dreiging van het coronavirus allemaal anders inschatten, heeft volgens twitteraar Jason Yanowitz een logische verklaring. Volgens hem doorlopen we allemaal zes fases van corona, en tja, de een blijft wat langer in de eerste fase hangen dan de ander.

De twitteraar zette zes verschillende fases uiteen, met de situatie in Italië als leidend voorbeeld. Hiermee hoopt hij dat mensen gaan inzien dat de situatie erger is dan sommige mensen denken. En dat wat Italië is overkomen, ook andere landen kan overkomen.

To The Rest Of The World, You Have No Idea What’s Coming

Zoals je ziet draait deze fase om enerzijds bewustwording, anderzijds ontkenning. Ja je weet dat het virus zich verspreidt, maar je voelt jezelf zo fris als een hoentje. Dus boeiuhhh! Kijkend naar de insta-posts van Lil Kleine zie je dat hij duidelijk nogal knel zit in deze eerste fase. Want terwijl zondag hier in Nederland extra maatregelen werden getroffen, nam hij het vliegtuig naar Dubai. Want hey, het is maar een griepje en als je zelf niet ziek bent dan kun je een ander ook niet besmetten jatoch (???).

Dan komen we bij fase 2. In deze fase komen de eerste lokale lockdowns en quarantaine-gevallen, zoals voor Nederland in Brabant het geval was. Zelfs de eerste mensen overlijden aan corona, wat verdrietig is, maar ja, dat zijn ouderen en we moeten natuurlijk ook niet overdrijven hè!

Een voorbeeld van iemand in fase 2 is Vanessa Hudgens, die deze week flink de fout in ging door te klagen over de afgelasting van Coachella. Want, zo spreekt ze uit in de video, ‘people are going to die anyway.’

If everyone in the world got infected with COVID-19 and if it has a mortality rate of 3% that means 234 million people would die. Vanessa Hudgens doesn’t care if 234 million people die as long as she gets to go to Coachella! 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/zYhYCVEj8N — Mando (@Mandalorian38) March 17, 2020

Dan komen we bij fase 3. In fase 3 verdubbelt het aantal corona-doden in slechts een dag, wat deze week in Nederland gebeurde.

Maar ondanks de extra maatregelen – hier in Nederland zijn de scholen en horeca sinds zondag gesloten – lijkt het niet alsof we de ernst van de situatie inzien. Ja, we wassen onze handen en ja we werken zoveel mogelijk thuis. Tenzij je Matthijs van Nieuwkerk bent. Dan laat je misschien wel je publiek achterwege, maar je schuift nog steeds met vijf man aan tafel (camera- en geluidsmensen niet meegeteld) om het over de laatste ditjes en datjes te hebben. Of je doet zoals de Tweede Kamer en debatteert er lekker vurig op los.

Fase 4 is het zoveelste kantelpunt: het aantal patiënten loopt op, het aantal voorraden loopt terug.

Hoewel we in Nederland alle zeilen bijzetten (ic-bedden incluis) en de medische zorg zich in opperste staat van paraatheid bevindt, hebben we één hardnekkig probleem: we hebben niet genoeg mondkapjes. Reden voor Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om flauw te vallen tijdens een debat, reden voor Bibi Breijman om haar excuses aan te bieden na het (onnodig) dragen van een mondkapje ‘die ze nog thuis had liggen’.

En dan zijn we er nog niet (letterlijk en figuurlijk). Fase 5 en 6 moeten nog komen in Nederland.

De tijd zal leren of we in fase 6 gaan belanden: een volledige lockdown.