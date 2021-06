Dé zomergadget van het jaar: de gemotoriseerde opblaasband met joystick

Zomerse temperaturen vragen om waterijsjes, luchtige kleding én zwemmen. Wil je dat laatste nou nog beter maken dan het is? Dan is deze gadget zeker iets voor jou. De gemotoriseerde opblaaszwemband mét joystick.

Dit fantastische ding maakt natuurlijk je dagje aan het water nog leuker. Je verandert het zwembad in een racebaan en eerlijk is eerlijk; hoe oud je ook bent, een potje racen en waterplezier zijn voor alle leeftijden.

Gemotoriseerde opblaasband: racen!

De ‘PoolCandy Tube Runner’ bestel je bij Amazon. Het kan 360 graden draaien en dat bestuur je dus zélf, met de joystick. De gemotoriseerde opblaasband is gemaakt van stevig materiaal, waardoor ‘ie mensen tot 113 kilo kan houden. Bovendien is het gat groot, zodat je gat er sowieso in past. Daarnaast is ‘ie voorzien van een kussen, zodat je ook echt lekker zit. En – ook niet geheel onbelangrijk – er zit een bekerhouder in, waar je jouw verfrissende drankje in kan zetten.

Bron: Facebook | Beeld: Amazon