‘Dead to Me’ seizoen 3: deze wilde speculaties beloven een hoop goeds

Het eerste en het tweede seizoen van ‘Dead to Me’ ging van spannend naar spannendst. En als we deze theorieën over ‘Dead to Me’ seizoen 3 mogen geloven, wordt het nóg spannender.

Het eerste seizoen van ‘Dead to Me’ was nogal een wilde rit (haha). Maar het tweede seizoen werd eigenlijk nog gekker. We noemen een geheime tweelingbroer, romantische avonturen van zowel Jen als Judy en natuurlijk de murder cover-up. Nu is het wachten op het derde seizoen en eh, volgens deze theorieën belooft dat nog gekker te worden.

Dead to Me seizoen 3

Dat zit namelijk zo. Tegen het einde van het tweede seizoen lijkt het erop dat Jen en Judy eindelijk eens kunnen ontspannen en op adem kunnen komen. Immers, de boze politierechercheur blijkt helemaal niet zo boos en Judy krijgt grip op haar eigen geld – en verstopt dat geld (verstopt geld = macht). Dus al met al zag het er redelijk goed uit voor Jen en Juud. Ware het niet dat in de laatste tien seconden van de laatste aflevering Ben op hen inrijdt. En dat verandert zeg maar alles.

Om je geheugen even op te frissen: Jen en Juud zitten vrolijk in de auto. Echt vrolijk, want ze zijn blij verrast door het stopbord dat er staat. Je weet wel, dat stopbord waar Jen al ongeveer twintig afleveringen voor pleit. Dus terwijl Jen en Juud daar staan te genieten, van dat stopbord, rijdt Ben keihard op hen in. Noem het zwarte humor, noem het ironie. Het maakt in ieder geval de cirkel mooi rond: Dead to Me begon namelijk met het feit dat Ben’s broer Steve samen met Judy de man van Jen doodreden. Plus, dit alles gebeurt vóór een stopbord, dat dit soort ongelukken juist zou moeten voorkomen.

Afijn, hoe nu verder? Wij hebben vijf theorieën over Dead to Me seizoen drie voor je op een rij gezet.

Ben probeert Jen te vermoorden

Wanneer Ben na de crash bijkomt en besluit door te rijden, zien de kijkers een lege fles wodka op zijn stoel liggen. Aha! Is hier sprake van een gevalletje driving under the influence? Dat is wat de makers je misschien graag laten denken. Maar het hoeft niet zo te zijn.

Wat namelijk ook zou kunnen is dat Ben onderweg was naar Jen omdat hij er net was achter gekomen dat zij degene is geweest die zijn broer Steve heeft vermoord. Misschien had hij zichzelf moed in gedronken? En misschien wilde hij Jen wat aan doen? Misschien heeft Ben net als zijn broer een donkere kant en wilde hij Jen vermoorden? Misschien reed hij niet per ongeluk maar juist expres op Jen’s auto in…?

Jen krijgt geheugenverlies

Een van de meest populaire theorieën over het derde seizoen van Dead to Me is dat Jen na het auto-ongeluk lijdt aan geheugenverlies. Stel nou dat Jen het ongeluk overleeft, maar dat ze zich niet kan herinneren dat ze Steve heeft vermoord. Ook weet ze niet meer wie Judy is, of wie Ben is. Dat zou de boel nogal ingewikkeld maken. En hee, is dat niet waar Dead to Me goed in is?

Michelle is al die tijd een undercover agente geweest

Oef, ook een hele goede. Stel nou dat Michelle, de nieuwe flirt van Judy, al die tijd een undercover agente is? In het einde van seizoen twee verdween Michelle uit beeld omdat ze het uitmaakte met Judy. Bovendien verhuisde ze uit het huis van Ana Perez.

Ana Perez is rechercheur en verdenkt Judy al vanaf de eerste minuut van allerlei duistere zaken. Kan het zijn dat Ana Michelle zo ver heeft gekregen om te infiltreren bij Judy? Het zou een bijzondere twist zijn en ook wel lullig voor Judy – heeft zij niet al genoeg meegemaakt??

De moeder van Judy sluit een deal met Chief Hastings

Opeens was ze daar: Eleanor Hale, de moeder van Judy. Hoewel we niet veel van haar hebben gezien, zijn drie dingen duidelijk. Eleanor zit vast in de gevangenis, heeft binnenkort een hoorzitting en heeft nog altijd niet het beste voor met haar dochter Judy. De band tussen moeder en dochter is fragiel en berust niet op de juiste energie, zou Judy zeggen.

Iemand die Eleanor kan helpen met haar komende hoorzitting is Chief Hastings, de corrupte agent die samenwerkte met Steve en de Griekse maffia. Aan het eind van seizoen 2 zorgt Judy ervoor dat Hastings wordt opgepakt, wat Hastings een reden geeft om Judy te pakken. En als Eleanor en Hastings elkaar in de gevangenis ontmoeten…

Charlie zal Judy verraden

Toen Jen zichzelf ging aangeven bij de politie voor de moord op Steve had ze een aantal afscheidsbrieven geschreven. In die brieven legt ze uit dat Judy verantwoordelijk is voor het doodrijden van Charlie’s vader. Hoogstwaarschijnlijk legt Jen ook uit dat zij degene is die Steve heeft vermoord. In de laatste aflevering vindt Charlie die brieven onder het bed van Judy.

Charlie worstelde het meest met de dood van zijn vader, dus de kans is groot dat hij woest op Judy zal zijn. Waarschijnlijk is Charlie ook woest op zijn moeder Jen, hun band was al niet super best.

Kortom, genoeg speculaties voor Dead to Me seizoen drie.