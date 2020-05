In het eerste seizoen zagen we hoe Jen haar woede vanwege haar overleden man een plekje moet geven. De serie werd geprezen vanwege de kijk op vrouwelijke agressie. Maar in Dead to Me seizoen 2 tuimelt die vrouwelijke boosheid een heel andere kant op.

Dead to Me seizoen 2

Het enige dat je moet weten voordat je start met het tweede seizoen van Dead to Me is dat Jen (Christina Applegate) Steve heeft vermoord. En aangezien Dead to Me een heerlijk soapy Netflix-dramaserie is, zal de rest van de benodigde info zich onthullen terwijl je kijkt. Hoe dan ook: op het einde van het eerste seizoen is een ding duidelijk. Door toedoen van Jen drijft Steve morsdood in zijn eigen bloed in Jen’s zwembad.

En dus moet Jen in Dead to Me seizoen 2 samen met haar beste vriendin Judy (Linda Cardellini), die toevallig de ex-verloofde van Steve is, een plan smeden om Steve’s dood geheim te houden. En een nog zwaardere taak: ze moeten allebei kunnen leven met het schuldgevoel dat daarbij komt kijken. Yup, it’s a lot.

Steve is een rotzak

Maar hoezo schuldgevoel, Steve was toch juist de slechterik? Hij was toch degene die Judy overhaalde om door te rijden nadat ze Jen’s man Ted had aangereden? Het allesbeslissende advies tussen Ted levend of Ted dood? En Steve was toch degene die zaken deed met de Griekse maffia? Kan niet goed zijn. En hij dook toch het bed in met Judy, zijn ex-verloofde, om haar vervolgens als een cliënte voor te stellen aan zijn daadwerkelijke vriendin? En het was toch Steve die zich last minute terugtrok uit een vastgoeddeal die Jen heel veel geld kostte? En hij was toch degene die boos, agressief én onaangekondigd in Jen’s tuin verscheen? Hij verdiende wat hij kreeg… toch? Dus hoezo schuldgevoel?

Zo veel vragen

Nou, welkom bij Dead to Me seizoen 2. Waar de omstandigheden van Steve’s dood en Judy’s ingewikkelde gevoelens jegens haar voormalige verloofde een beetje troebel door elkaar heen lopen. Moeten we Steve’s dood nu wel of niet toejuichen? En moeten we medelijden hebben met Judy of moet ze zich niet zo aanstellen? En wat moeten we nou vinden van Jen? Deze vragen zijn exact de vragen waarvan regisseur Liz Feldman wil dat we ze stellen. Immers, de nieuwe, vrij hachelijke situatie van Jen was Judy’s benarde toestand in seizoen 1.

Woede

En hadden we in het eerste seizoen nog met kersverse weduwe Jen te doen, nu is ze plots een goed mens dat iets heel slechts heeft gedaan. In een interview met Refinery29.com benadrukt Feldman dat Jen ‘een karakter met diepe gebreken dat nodig naar zichzelf moet kijken’ is. En wat is een betere manier om dat te doen dan iemand tien afleveringen onder te dompelen in schuldgevoel? Alleen de trailer laat al zien dat Jen kribbig en bitter vloekt tegen Judy: ‘Niet alles is zoals een Disney-film, waar je kastelen neukt in een glittertijd.’ Kribbig was ze al een beetje, en vooruit, bitter ook. Maar in het tweede seizoen is te zien hoe de stress van het verbergen van Steve’s dood leidt tot nog meer woede. En juist die woede was al een probleem voor Jen.

Een brok woede met twee gezichten

‘We hebben in Jen een karakter gecreëerd dat vanaf aflevering 1 in seizoen 1 duidelijk met woede kampt. ‘Die woede heeft Jen vaak ten goede weten te gebruiken, maar opgekropte woede is als vergif’, legt Feldman uit. En dat is precies het verschil tussen het eerste seizoen en het tweede seizoen van Dead to Me. In het eerste seizoen was Jen’s woede juist datgeen waarom veel kijkers zo van haar hielden. ‘Ik stond echt versteld van het aantal vrouwen dat zich herkende in haar woede’. Maar nu leren we kennis maken met die andere kant van woede. De woede waartoe jen in staat is iemand te vermoorden. ‘Woede kan iets ongelooflijk opluchtend zijn en goed aanvoelen om los te laten, maar het kan je ook veel problemen bezorgen. Ik wilde beide kanten verkennen.’

Dead to Me seizoen twee is nu te zien op Netflix.