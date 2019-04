De nieuwe Netflix Original-serie ‘Dead to Me’ belooft comedy met een zwart randje

Netflix Originals kunnen er wat ons betreft niet genoeg komen. De streamingdienst weet zichzelf keer op keer te overtreffen met nieuwe series en films. Denk aan Bird Box, Black Mirror en You. De laatste toevoeging Dead to Me belooft dan ook weer veel goeds.

Dead to Me is niet je standaard gezellige comedyserie. Met de hoofdrollen zit het in ieder geval wel goed. Denk Christina Applegate (Bad Moms), Linda Cardellini (Legally Blonde), James Marsden (The Notebook). Een hele waslijst met grote namen, dus dat acteerwerk zit wel snor.

Zwarte comedy

Het verhaal lijkt vrij grappig, maar blijkt aan het einde van de trailer al een aardig zwart randje te hebben. Jen, gespeeld door Applegate, ontmoet Judy (Gardellini) in een rouwverwerkingsgroep. Allebei zijn ze pasgeleden hun partner kwijtgeraakt, maar gaan heel anders met hun verdriet om. Ondanks alle verschillen worden ze al snel beste vriendinnen, alleen blijkt Judy een nogal geheimzinnig verleden te hebben…

Sarcastisch

Heel de serie zit vol met grappen, sarcasme, maar heeft zeker wel een donkere kant. Of Dead to Me de andere Originals kan evenaren, is nog maar de vraag. Maar de trailer ziet er in ieder geval al goed uit. Vanaf 3 mei staat de comedy op Netflix.

